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Galatasaray’a İngiltere’den müjde

Kadrosuna sol bek kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski’den müjdeli haber geldi. İşte detaylar…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:38
Galatasaray’a İngiltere’den müjde
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Kadrosuna sol bek kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a Kuzey Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski’den müjdeli haber geldi. İşte detaylar…

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray diğer yandan transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Kadrodaki sol bek oyuncularının performansı konusunda sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılı takım, geçtiğimiz haftalarda İngiltere’nin Leeds United takımında kariyerini sürdüren Ezgjan Alioski ile ön anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Alioski ile ilgili Galatasaray’a İngiltere’den bir güzel haber daha geldi.

İngiliz Football Insider sitesine göre Kuzey Makedonyalı oyuncu sezon sonunda Leeds United kulübünden kesin olarak ayrılacağını açıkladı. Tecrübeli oyuncunun sezonun sona ermesinin ardından kendisini Galatasaray’a bağlayan sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Kariyerinde daha önce İsviçre’nin Lugano ve FC Schaffhausen takımlarında oynayan Kuzey Makedonyalı, formasını giydiği Leeds United takımına şuana kadar üç gol ve bir asistlik katkı sağladı.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Ezgjan AlioskiGalatasarayLeeds United
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