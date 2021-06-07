Galatasaray’a Feghouli müjdesi

Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle erken açacak Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan takımda bulunan yüksek maaşlı futbolculardan kurtulmak isteyen sarı kırmızılılar, bu oyunlardan Cezayirli Sofiane Feghouli için Yunanistan’dan Olympiakos ile İspanya’dan Valencia takımları ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmeler sürerken Feghouli’nin Cezayir Milli Takımı’nın Moritanya ile oynadığı maçta iki gol atması sarı kırmızılı camiada sevinçle karşılandı.

Attığı gol ile değerini yükselten 31 yaşındaki oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Feghouli ile beraber milli takıma giden diğer oyuncuların da performansları dikkatle takip ediliyor.

Cezayirli sağ kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray ile ligde 22 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asist ile oynadı.