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Galatasaray’a Feghouli müjdesi

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon etkisiz bir performans sergileyen Sofiane Feghouli’den müjde geldi. Sağ kanat oyuncusunun Cezayir Milli Takımı ile Moritanya’ya iki gol atması oyuncunun piyasa değerinin artması ihtimalini doğurdu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:30
Galatasaray’a Feghouli müjdesi
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Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle erken açacak Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan takımda bulunan yüksek maaşlı futbolculardan kurtulmak isteyen sarı kırmızılılar, bu oyunlardan Cezayirli Sofiane Feghouli için Yunanistan’dan Olympiakos ile İspanya’dan Valencia takımları ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmeler sürerken Feghouli’nin Cezayir Milli Takımı’nın Moritanya ile oynadığı maçta iki gol atması sarı kırmızılı camiada sevinçle karşılandı.

Attığı gol ile değerini yükselten 31 yaşındaki oyuncunun yüksek bir bonservis bedeli ile başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Feghouli ile beraber milli takıma giden diğer oyuncuların da performansları dikkatle takip ediliyor.

Cezayirli sağ kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray ile ligde 22 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asist ile oynadı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySofiane FeghouliCezayir
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