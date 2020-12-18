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Galatasaray'a Falco müjdesi!

Galatasaray'a geldiği günden beri sakatlıklar ile boğuşan Radamel Falcao ara transfer döneminden takımdan ayrılabilir. 2 takımın ilgilendiği Falcao için kesenin ağzı açılacak ve Galatasaray'ın kasasına yüklü miktar bonservis girecek.

18 Aralık 2020 Cuma 02:55
Galatasaray'a Falco müjdesi!
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Devre Arasında takımda kalacak ve gönderilecek isimlerin belirlenmeye başlandığı Galatasaray’da Radamel Falcao için müjdeli haber var. Ocak ayında takımdan gönderilmesi istenen Falcao için 2 takım görüşme sağladı.

Dünya basınında MLS’ye gideceği yönünde iddiaların döndüğü Radamel Falcao için Meksika’dan beklenmedik bir haber geldi. Falcao’nun menajerinin oyuncuyu 4 farklı kulübe önerdiğini ve bu dört takımdan ikisinin Falcao ile ilgilendiği açıklandı.

4 kulüpten ilgilendiğini açıklayan 2 kulübün adı açıklanmazken Falcao gibi bir isimle sansasyon yaratmak isteyen kulübün kesenin ağzını açacağı bildirildi.

Meksika basınında bazı gazeteler ise Monterrey ve America olduğunu iddia ederken bazı gazeteler ise Cruz Azul veya Guadalajara olduğunu iddia etti.

155 gün forma giymedi

Sezon başında alınmasına rağmen sakatlıklar ile uğraşan Radamel Falcao en son 52 gün önce ki BB Erzurumspor maşında forma giydi. Darıca Gençlerbirliği maçında kadroda bile olmayan tecrübeli futbolcunun transferinden beri geçen 472 günün 155 gününde sakat olarak geçirdi ve kadroda yer almadı.

Falcao yedek forvet

Sezon başında kadroya katılan Diagne’ye yerini kaptıran Radamel Falcao kulübede oturmaya başladı. Kadroya davet edildiği maçlarda bile yedek başlayan Falcao bu hafta ki maçta da forma şansı bulamazsa oynadığı maç sayısı ile oynamadığı maç sayısı eşit olacak.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 02:55
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFalcaoAra Transfer
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