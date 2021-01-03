Galatasaray'a Falcao şoku! İkinci yarı girdiği karşılaşmada sakatlandı!

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü santrafor Radamel Falcao’nun Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanması sonrasında taraftarlar çılgına döndü. Galatasaray – Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 2. Yarısında oyuna dahil olan Falcao 74. Dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

2 ay 5 gündür sakat olan ve sakatlıktan çıkan Falcao geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan derbi karşılaşmasında 5 dakika sahada kalmıştı. İkinci defa oyuna alınan Falcao ikinci yarıda girdi Fraport TAV Antalyaspor maçının 74. Dakikasında sakatlanarak kenara alındı.

Geçmiş dönemde sakatlandığı ve 2 ay sahalardan uzak kaldığı üst adele bölgesini tutarak oyundan ayrılan Radamel Falcao sakatlığı sonrasında taraftarlardan tepki aldı.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında alınan beraberliğe morali bozulan taraftarlar büyük umutlarla alınan ancak taraftarların memnun olmadığı Falcao’nun sakatlanması sonrasında sosyal medya hesaplarından eleştirel paylaşımlarda bulundu.

Takımdan gitmesi için söylemlerde bulunan sarı – kırmızılı taraftarlar ilk geldiği zaman heyecanlandıklarını ama bu sakatlıklarından bıktıklarını dile getirdi.