Galatasaray'a Brezilyalı orta saha iddiası!

Galatasaray’da, başkanlık seçimine az bir süre kalsa da, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi yeni sezonda kadrosuna katacağı futbolcular için transfer listesi oluşturdu.

İtalyan basınından yer alan bir habere göre, Parma takımında oynayan orta saha oyuncusu Henani Galatasaray’ın yakın takibinde olduğu ve transfer listesindeki isimlerden biri olduğu iddia edildi.

Henani kimdir?

İtalya Ligi Seria A’da kalma mücadelesi veren Parma’nın oyuncuyu satmaya sıcak olduğu belirtilirken Galatasaray’ın resmi teklifinin beklendiği iddia edildi.

Parma’ya sezon başında Rus ekibi Zenit’ten 4.5milyon Euro karşılığında alınan Henani, 27 yaşında ve defansif orta saha oyuncusudur. Skora da katkıda bulunan Brezilyalı oyuncu 31 maçta 2 asist ve 7 gol kaydetti.

1.88 metre boyunda olan Henani, Brezilya’nın Atletico PR takımından 8milyon Euro bedelle Zenit’te transfer olmuş, sonrasında da Saint-Etienne takımda oynamıştır.