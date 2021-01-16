Galatasaray'a 40 milyonluk transfer kaynağı

forma sponsoru Sixt Rent a Car şirketindeniçin kaynak arayan Galatasaray’a destek. Ara transferde en az iki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yönetim transferler için kaynak arayışındaydı. Sixt Rent a Car ile yapılan iki senelik yeni anlaşma kapsamında Galatasaray’ın kasasına 40 milyon lira girecek. Bu kaynak ile beraber limit sorunu da ortadan kalkan Galatasaray’ın transfere hız vermesi bekleniyor.