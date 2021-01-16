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Galatasaray'a 40 milyonluk transfer kaynağı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da yönetim kaynak arayışı içerisindeydi. Sarı kırmızılı yönetim forma sponsoru Sixt Rent a Car ile yeni bir anlaşma yaparak transfer kaynağı yarattı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:58
Galatasaray'a 40 milyonluk transfer kaynağı
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Galatasaray forma sponsoru Sixt Rent a Car şirketinden transfer için kaynak arayan Galatasaray’a destek. Ara transferde en az iki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yönetim transferler için kaynak arayışındaydı. Sixt Rent a Car ile yapılan iki senelik yeni anlaşma kapsamında Galatasaray’ın kasasına 40 milyon lira girecek. Bu kaynak ile beraber limit sorunu da ortadan kalkan Galatasaray’ın transfere hız vermesi bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransfer
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