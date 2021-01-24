Galatasaray zirve takibini sürdürdü: Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetti. Zirve mücadelesi veren Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın tek golünü 88. dakikada Babel kaydetti. Bu sonuçla puanını 39’a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu.
Galatasaray sıradaki maçını 29 Ocak Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün evinde Karagümrük’ü ağırlayacak.
Son Güncelleme: 24.01.2021 19:08