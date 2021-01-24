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Galatasaray zirve takibini sürdürdü: Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray

Süper Lig’in 21. haftası tüm hızıyla devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan mücadelede Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başa baş geçen mücadeleyi deplasman ekibi Galatasaray, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Galatasaray’ın golünü Hollandalı oyuncu Ryan Babel kaydetti.

24 Ocak 2021 Pazar 19:08
Galatasaray zirve takibini sürdürdü: Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray
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Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Saat 16:00’da başlayan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Galatasaray’ı ağırladı. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetti. Zirve mücadelesi veren Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın tek golünü 88. dakikada Babel kaydetti. Bu sonuçla puanını 39’a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu.

Maçtan puansız ayrılan Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 9. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray sıradaki maçını 29 Ocak Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün evinde Karagümrük’ü ağırlayacak.



Son Güncelleme: 24.01.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporGalatasarayRyan Babel
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