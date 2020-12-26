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Galatasaray, Younes Belhanda ile sözleşme imzalamaya karar verdi!

Galatasaray tarafından yapılan resmi açıklamada Faslı yıldız Younes Belhanda'nın indirim tekliflerini kabul edeceği ve ara transfer döneminde Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında taraftarlar ikiye bölündü.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:35
Galatasaray, Younes Belhanda ile sözleşme imzalamaya karar verdi!
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Galatasaray’da sezon başından beri kendisine kulüp bulması için ısrar edilen ancak bir gelişme olmayan yıldız Younes Belhanda ile sözleşme imzalamaya karar verdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında Galatasaraylı taraftarlar ikiye bölündü. İr grup taraftar Belhanda’nın gönderilmesi gerektiğini belirtirken bir diğer grup taraftar ise oyuncunun takımda kalması gerektiğini belirtti.

30 yaşında ki Faslı yıldız Younes Belhanda ile sezon sonunda yolların kesin ayrılacağı düşünülürken oyuncunun indirim taleplerini kabul etmesi sonrasında yeniden sözleşme imzalanacağı açıklandı. Yıllık 1,5 milyon Euro garanti maaş ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yapılacağı açıklamaları sonrasında taraftarlar ikiye bölündü. Şu an da Galatasaray’ın 3,35 milyon Euro ile en fazla maaş alan oyuncu ile sezon başında yaşanan sıkıntılar giderildi.

Takımda kalmak istiyor

Belhanda’nın menajeri D’Avila ile yapılan görüşmelerde oyuncunun en az sezon sonuna kadar takımda kalmak istediği, Fatih Terim’i ve kulübü çok sevdiği belirtilirken 2017’de 10 milyon Euro bonservis ile transfer olduğu Galatasaray’da çıktığı 116 maçta 18 gol ve 24 asistlik performans yakaladığı açıklandı.

Taraftalar ikiye bölündü

Galatasaray kulübünün yaptığı açıklamalar sonrasında taraftarlar Faslı yıldız için ikiye bölünürken sarı kırmızılı taraftarların büyük bir çoğunluğu Belhanda’nın takımdan gönderilmesini savundu. Taraftarların önemli bir kısmı ise oyuncunun indirim taleplerini kabul etmesi halinde takımda kalmasının daha doğru olacağını belirtti.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBelhandaTeklifSözleşme
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