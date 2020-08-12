Galatasaray yılın transferi için görüşmelere başladı. Edinson Cavani!

Forvet arayışına devam eden Galatasaray’da Falcao sonrasında dünyaca ünlü yıldızla görüşme talep edildi. Görüşme talep edilen isim Edinson Cavani oldu.

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan 33 yaşında ki dünyaca ünlü santrafor ile görüşme talep edildiği iddiası ortaya atıldı. Benfica’nın 2.5 milyon Euro imza parasına ‘Evet’ demesi üzerine Fatih Terim harekete geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim Cavani’nin menajerinden randevu alınması için talimat verirken görüşmenin kısa sürede gerçekleşeceği belirtilirken Kaleci Muslera’nın Cavani ile görüşmelere başladığı detayı paylaşıldı.