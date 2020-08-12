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Galatasaray yılın transferi için görüşmelere başladı. Edinson Cavani!

Benfica ile anlaşmasına kesin gözü ile bakılan Edinson Cavani için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devreye girdi. Dünyaca ünlü yıldızın menajeri ile görüşme talep edilirken kaleci Muslera Cavani ile birebir görüşmelere başladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:45
Galatasaray yılın transferi için görüşmelere başladı. Edinson Cavani!
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Forvet arayışına devam eden Galatasaray’da Falcao sonrasında dünyaca ünlü yıldızla görüşme talep edildi. Görüşme talep edilen isim Edinson Cavani oldu.


Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan 33 yaşında ki dünyaca ünlü santrafor ile görüşme talep edildiği iddiası ortaya atıldı. Benfica’nın 2.5 milyon Euro imza parasına ‘Evet’ demesi üzerine Fatih Terim harekete geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim Cavani’nin menajerinden randevu alınması için talimat verirken görüşmenin kısa sürede gerçekleşeceği belirtilirken Kaleci Muslera’nın Cavani ile görüşmelere başladığı detayı paylaşıldı.



Son Güncelleme: 12.08.2020 23:45
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