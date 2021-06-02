Galatasaray yeni sezon forması açıklandı mı, paylaşılan görseller doğru mu? GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak?

Galatasaraylı taraftarlar yeni sezon GS formasını heyecanla bekliyor. 2020- 2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş’ın ardından averaj farkıyla ikinci sırada bitiren Galatasaray yeni sezon formaları belli oldu mu?
Yeni sezon Galatasaray formaları belli oldu mu?
Galatasaray yeni sezon forma fiyatları
Kulüp tarafından yeni sezon formalarına ilişkin bir açıklama veya tanıtım yapılmadı. Yeni sezon formaların ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Taraftarlar yakın zamanda kulüpten resmi açıklama bekliyor.
Son Güncelleme: 02.06.2021 23:29