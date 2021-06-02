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Galatasaray yeni sezon forması açıklandı mı, paylaşılan görseller doğru mu? GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun bitmesinin ardından takımların tanıtacağı yeni formalar, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki 2021-2022 Süper Lig sezonunda Galatasaray forması nasıl olacak? İşte yeni sezon formalar ve forma fiyatları…

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:29
Galatasaray yeni sezon forması açıklandı mı, paylaşılan görseller doğru mu? GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak?
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Galatasaraylı taraftarlar yeni sezon GS formasını heyecanla bekliyor. 2020- 2021 sezonunda şampiyon Beşiktaş’ın ardından averaj farkıyla ikinci sırada bitiren Galatasaray yeni sezon formaları belli oldu mu? 

Yeni sezon Galatasaray formaları belli oldu mu?

İntenette sızan bilgilere göre  Galatasaraylı futbolcuların giyeceği bazı yeni sezon formaları fotoğrafları Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Dikkat çeken bu görselleri gören futbolseverlerden bazıları beğenirken bazılarının içine sinmedi.

Galatasaray yeni sezon forma fiyatları

Kulüp tarafından yeni sezon formalarına ilişkin bir açıklama veya tanıtım yapılmadı. Yeni sezon formaların ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Taraftarlar yakın zamanda kulüpten resmi açıklama bekliyor.


Son Güncelleme: 02.06.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
Gs 2021 2022Gs Yeni Sezon Forma
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