Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?

Sporseverler için takıma sevgilerini göstermenin bir yolu olarak kabul ettikleri tuttukları takımın formalarını giymek oluyor. Haliyle Galatasaray'ın yeni sezon için çıkardığı formalar çok merak ediliyor. Tasarımını Nike'ın yaptığı Galatasaray'ın yeni sezon formalarının ne zaman satışa sunulacağı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

En yeni tasarımlarıyla dikkat çeken formalar, 14 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray tarafından yayınlanan bir video ile sevenlerine sunuluyor. Yeni çıkan forma fiyatları 399 TL olarak belirtiliyor. Profesyonel formalar ise 999 TL olarak belirleniyor.