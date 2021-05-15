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Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar listesi | GS Yeni Malatya maçı şifresiz Bein Sports 1

Süper Lig’in 42.haftasında Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak. Heyecan dolu karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı şifresiz veren yabancı kanallar listesi ve GS Yeni Malatya maçı şifresiz beIN Sports 1 izleme ekranını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:09
Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar listesi | GS Yeni Malatya maçı şifresiz Bein Sports 1
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Süper Lig’de şampiyon yarışı son haftaya kaldı. Ligin 42’inci son haftasında geçen hafta Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyan Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Moral ve psikolojik üstünlüğü eline geçiren Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluğa inanmış durumda. Sarı kırmızılılar bu maç öncesinde ligde Beşiktaş ile 81 puanla zirveyi paylaşıyor. Aslan -2 averajla Beşiktaş’ın gerisinde bulunurken bu maçı kazanması halinde İzmir’den gelen haberi bekleyecek.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GALATASARAY:

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YENİ MALATYA:

ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

90 dakika milyonları getirebilir

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak şampiyon olması durumunda müzesine 23’üncü lig şampiyonluğunu götürecek. Bunun yanı sıra ekonomik dar boğazda olan sarı kırmızı ekip bu şampiyonlukla kasasına 260 milyon TL koyacak. Direk olarak Şampiyonlar Ligi’nde katılma payı olarak ise 205 milyon lirayı kasasına koyacak olan Galatasaray bu gelirlerle rahatlayacak.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk yarışında nefes kesecek Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Mohammed ilk 11’de

Kritik Malatya maçı öncesi kadro da merakla bekleniyor. Fatih Terim şampiyonluk maçında son haftalarda formunu yükselten Mostafa Mohammed’e ilk 11’de şans verecek. Mısırlı golcü geçen hafta Denizli filelerine iki gol atmıştı.

Onyekuru yerine Kerem

Öte yandan son haftalarda sakatlık nedeniyle formsuz olan Onyekuru maçlara yedek soyunuyordu. Bu maçta Onyekuru’nun 11’e dönmesi beklenirken, genç oyuncunun hafta içi ağrı hissederek antrenmanı yarıda bırakmasının ardından ilk 11’e Kerem’in geçmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu son haftalarda oldukça formda ve forma için istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Taktiksel savaş

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı ve ikinci yarısı için farklı taktiksel varyantlar hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam ilk yarıda maça hızlı başlayarak erken gol atılmasını istiyor. Beşiktaş maçının durumuna göre ise ikinci yarıda farklı taktikler denenecek.  Tecrübeli teknik adam maçı dakikası ve skoruna göre her an farklı planlarını hazırda tutacak.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 18:09
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Anahtar Kelimeler:
BeınsportsSüper LigBeşiktaşKasımpaşa
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