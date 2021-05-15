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Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports GS Yeni Malatya tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in 42’inci haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports tek maç nasıl satın alınır merak ediyor. Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip maç öncesi taraftarlar GS - Yeni Malatya şifresiz veren yabancı kanallar hangileri araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:28
Galatasaray Yeni Malatyaspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports GS Yeni Malatya tek maç nasıl satın alınır?
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Süper Lig’de şampiyon yarışı son haftaya kaldı. Ligin 42’inci son haftasında geçen hafta Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyan Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Son maçlar öncesinde Galatasaray -2 averajla Beşiktaş’ın gerisinde bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk için Beşiktaş’ın maçını kazanması durumunda en az 4 farklı skorla kazanması gerekiyor. Zorlu maç öncesi nefesler tutuldu.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GALATASARAY:

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YENİ MALATYA:

ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Aslan sakin kalacak

Geçen hafta alınan Denizlispor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray’da son hafta öncesi tecrübeli oyuncuların takımı sakin kalması yönünde uyardığı biliniyor. Teknik direktör Fatih Terim Beşiktaş maçına bakmadan Yeni Malatyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini bu maçta puan kaybı yaşanırsa hiçbir sonucun kendilerine yaramadığın oyuncuları aktarıyor. Terim ve öğrencileri Yeni Malatya karşısında yüksek presle başlayacak ve ilk dakikalarda öne geçerek, maçın ilerleyen dakikalarında İzmir’deki skora göre harekete edecek.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk yarışında nefes kesecek Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türk Telekom’a 2 bin seyirci alınacak

Pandemi nedeniyle bu sezon lig maçları seyircisiz oynanmıştı. Sezonun sonuna şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, daha önce rakiplerini statlara belli sayıda seyirci almasına karşın TFF’nin bu kulüplere para cezası vererek durumu geçiştirmesine tepki göstermişti. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk için sahaya çıkacağı Yeni Malatyaspor maçına 2 bin civarında seyirci almaya karar verdi.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligde son maçlar üç büyüklerin şampiyonluk yarışı devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Galatasaraylı taraftarlar da Yeni Malatyaspor maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Yeni Malatyaspor maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Galatasaray Yeni Malatya maçını şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.


Son Güncelleme: 15.05.2021 18:28
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigTek MaçIzle-ödeGalatasarayGençlerbirliği
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