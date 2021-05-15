Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı radyodan canlı dinle - GS Yeni Malatya maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı üç büyük takımla son haftada devam ediyor. Son yılların en çekişmeli sezonu yaşanırken ligin son maçları öncesi Galatasaray ve Beşiktaş avantajlı konumda bulunuyor. Aslan ligin 42’inci haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Şampiyonun belirleneceği maç öncesi nefesler tutuldu.

Sarı kırmızılılar bu maç öncesinde ligde Beşiktaş ile 81 puanla zirveyi paylaşıyor. Aslan -2 averajla Beşiktaş’ın gerisinde bulunurken bu maçı kazanması halinde İzmir’den gelen haberi bekleyecek.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonun belirleneceği heyecan dolu karşılaşma aynı zamanda TRT Radyo 1 üzerinden canlı anlatılacak.

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY:

YENİ MALATYA:

8 maçtır yenilmiyor

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMEDERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Galatasaray ligin ikinci yarısında düşüş yaşamış ve şampiyonluk yarışında geride kalmıştı. Sarı kırmızılılar ligde çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi ve yeniden şampiyonluk potasında girdi. Aslan son olarak ligde Hatayspor’a mağlup olmuş ardından çıktığı 8 maçta 5 galibiyet almıştı.

En az gol yiyen takım

Süper Lig’de en iyi savunma yapan takım konumunda bulunan Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip ligde 39 maçta yalnızca 35 gol yerken, 77 kez gol sevinci yaşadı. +42 averajı bulunan Galatasaray Beşiktaş’ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş ligde 87 golle en çok gol atan takımken, Galatasaray 77 golle ikinci sırada yer alıyor.

Muslera tarihe geçebilir

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fenando Muslera daha önce Galatasaray formasıyla 5 kez şampiyon olmuştu. Ligde en çok şampiyon olan kaleci unvanı 6 şampiyonluk ile Şenol Güneş’in elinde bulunurken, Muslera bu sezon şampiyon olması halinde bu unvana ortak olacak. Yerli kaleciler arasında 5 şampiyonluk gören Volkan Demirel ve Rüştü Reçber en çok şampiyon olan kaleciler arasında yer alıyor. Ancak Muslera şu anda en çok şampiyon olan yabancı kaleci konumda bulunuyor.

1 milyon Euro prim verilecek

Sezonun sonunda çıkışa geçen ve şampiyonluğu son maça taşıyan Galatasaray’da yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı kırmızılı yönetim şampiyon olunması halinde oyunculara 1 milyon Euro yaklaşık 10 milyon TL prim dağıtacağını açıkladı.