Galatasaray Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Ligin 42’inci son haftasında lider Beşiktaş’ın -2 averajla gerisinde bulunan Galatasaray Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk için bu maçı farklı kazanması gerekecek.

Bu maç öncesinde Beşiktaş ile 81’er puanda bulunan Galatasaray -2 averajla ikinci sırada bulunuyor. Fatih Terim ve öğrencileri Beşiktaş’ın kazanması durumunda bu maçta en az 4 farklı kazanmak zorunda.

GALATASARAY:

YENİ MALATYA:

Mohammed ilk 11’de

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMEDERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Kritik Malatya maçı öncesi kadro da merakla bekleniyor. Fatih Terim şampiyonluk maçında son haftalarda formunu yükselten Mostafa Mohammed’e ilk 11’de şans verecek. Mısırlı golcü geçen hafta Denizli filelerine iki gol atmıştı.

Onyekuru yerine Kerem

Öte yandan son haftalarda sakatlık nedeniyle formsuz olan Onyekuru maçlara yedek soyunuyordu. Bu maçta Onyekuru’nun 11’e dönmesi beklenirken, genç oyuncunun hafta içi ağrı hissederek antrenmanı yarıda bırakmasının ardından ilk 11’e Kerem’in geçmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu son haftalarda oldukça formda ve forma için istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Taktiksel savaş

8 maçtır yenilmiyor

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı ve ikinci yarısı için farklı taktiksel varyantlar hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam ilk yarıda maça hızlı başlayarak erken gol atılmasını istiyor. Beşiktaş maçının durumuna göre ise ikinci yarıda farklı taktikler denenecek. Tecrübeli teknik adam maçı dakikası ve skoruna göre her an farklı planlarını hazırda tutacak.

Galatasaray ligin ikinci yarısında düşüş yaşamış ve şampiyonluk yarışında geride kalmıştı. Sarı kırmızılılar ligde çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi ve yeniden şampiyonluk potasında girdi. Aslan son olarak ligde Hatayspor’a mağlup olmuş ardından çıktığı 8 maçta 5 galibiyet almıştı.

En az gol yiyen takım

Süper Lig’de en iyi savunma yapan takım konumunda bulunan Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip ligde 39 maçta yalnızca 35 gol yerken, 77 kez gol sevinci yaşadı. +42 averajı bulunan Galatasaray Beşiktaş’ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş ligde 87 golle en çok gol atan takımken, Galatasaray 77 golle ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Yeni Malatya’yı yenerek İzmir’den gelen haberler şampiyonluğunu ilan edebilir. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesinde nefesler tutuldu.

Denizlispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.