İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Galatasaray Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 42. haftasında Galatasaray Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü heyecan dolu maçın ardından futbol severler Galatasaray Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports GS - Yeni MalatyaYoutube geniş özeti ve maçın golleri.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:12
Galatasaray Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Ligin 42’inci son haftasında lider Beşiktaş’ın -2 averajla gerisinde bulunan Galatasaray Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk için bu maçı farklı kazanması gerekecek.

Bu maç öncesinde Beşiktaş ile 81’er puanda bulunan Galatasaray -2 averajla ikinci sırada bulunuyor. Fatih Terim ve öğrencileri Beşiktaş’ın kazanması durumunda bu maçta en az 4 farklı kazanmak zorunda.

GALATASARAY:

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YENİ MALATYA:

ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Mohammed ilk 11’de

Kritik Malatya maçı öncesi kadro da merakla bekleniyor. Fatih Terim şampiyonluk maçında son haftalarda formunu yükselten Mostafa Mohammed’e ilk 11’de şans verecek. Mısırlı golcü geçen hafta Denizli filelerine iki gol atmıştı.

Onyekuru yerine Kerem

Öte yandan son haftalarda sakatlık nedeniyle formsuz olan Onyekuru maçlara yedek soyunuyordu. Bu maçta Onyekuru’nun 11’e dönmesi beklenirken, genç oyuncunun hafta içi ağrı hissederek antrenmanı yarıda bırakmasının ardından ilk 11’e Kerem’in geçmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu son haftalarda oldukça formda ve forma için istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Taktiksel savaş

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı ve ikinci yarısı için farklı taktiksel varyantlar hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam ilk yarıda maça hızlı başlayarak erken gol atılmasını istiyor. Beşiktaş maçının durumuna göre ise ikinci yarıda farklı taktikler denenecek.  Tecrübeli teknik adam maçı dakikası ve skoruna göre her an farklı planlarını hazırda tutacak.

8 maçtır yenilmiyor

Galatasaray ligin ikinci yarısında düşüş yaşamış ve şampiyonluk yarışında geride kalmıştı. Sarı kırmızılılar ligde çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi ve yeniden şampiyonluk potasında girdi. Aslan son olarak ligde Hatayspor’a mağlup olmuş ardından çıktığı 8 maçta 5 galibiyet almıştı.

En az gol yiyen takım

Süper Lig’de en iyi savunma yapan takım konumunda bulunan Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip ligde 39 maçta yalnızca 35 gol yerken, 77 kez gol sevinci yaşadı. +42 averajı bulunan Galatasaray Beşiktaş’ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş ligde 87 golle en çok gol atan takımken, Galatasaray 77 golle ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Yeni Malatya’yı yenerek İzmir’den gelen haberler şampiyonluğunu ilan edebilir. Büyük heyecana sahne olacak maç öncesinde nefesler tutuldu.

Denizlispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 22:12
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Göztepe - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe - BJK geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray Yeni Malatyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Yeni Malatya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Kayseri - FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Bugün kimin maçı var? 15 Mayıs 2021 Cumartesi maç programı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm izle full, tek parça izle
Savaşçı 105. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm izle!
Gönül Dağı 28. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm izle!
Yemin 338.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Atv Kardeşlerim tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Maçlar kaç kaç? Gol var mı? Canlı Skor takibi için en iyi uygulamalar; Maçkolik canlı skor takip et
Rüyada köpek sevmek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları ve yorumları
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin hayatı!
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika (Güneş Emir) kimdir?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Kuzey Yıldızı dizisindeki Fahriye karakteri kimdir? Ayçin İnci nereli, yaşı kaç?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi kullanıcı yorumları
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk'in hayatı!
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir? Zümre Meğreli nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.