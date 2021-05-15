Galatasaray Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de şampiyon yarışı son haftaya kaldı. Ligin 42’inci son haftasında geçen hafta Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyan Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Moral ve psikolojik üstünlüğü eline geçiren Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluğa inanmış durumda. Sarı kırmızılılar bu maç öncesinde ligde Beşiktaş ile 81 puanla zirveyi paylaşıyor. Aslan -2 averajla Beşiktaş’ın gerisinde bulunurken bu maçı kazanması halinde İzmir’den gelen haberi bekleyecek.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY:

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YENİ MALATYA:

ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Aslan sakin kalacak

Geçen hafta alınan Denizlispor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray’da son hafta öncesi tecrübeli oyuncuların takımı sakin kalması yönünde uyardığı biliniyor. Teknik direktör Fatih Terim Beşiktaş maçına bakmadan Yeni Malatyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini bu maçta puan kaybı yaşanırsa hiçbir sonucun kendilerine yaramadığın oyuncuları aktarıyor. Terim ve öğrencileri Yeni Malatya karşısında yüksek presle başlayacak ve ilk dakikalarda öne geçerek, maçın ilerleyen dakikalarında İzmir’deki skora göre harekete edecek.

Aslanda şampiyonluk hesapları

Beşiktaş’ın puan kaybı sonucu farkı kapatan Galatasaray -2 averajla rakibinin gerisinde bulunuyor. Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi için Beşiktaş’ın puan kaybı gerekiyor. Bunun dışında iki ekip maçlarını kazandığı durumlarda Galatasaray’ın rakibinin en az 4 farklı yenmesi gerekiyor.

Beşiktaş’ın maçını tek farklı kazanması halinde Galatasaray 3 farklı kazansa da bu skor aslana yetmeyecek. Atılan gollerde de Beşiktaş’ın üstün olması bu şekilde olacak bir senaryoda 4 gollü farklı gerekecek.

90 dakika milyonları getirebilir

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak şampiyon olması durumunda müzesine 23’üncü lig şampiyonluğunu götürecek. Bunun yanı sıra ekonomik dar boğazda olan sarı kırmızı ekip bu şampiyonlukla kasasına 260 milyon TL koyacak. Direk olarak Şampiyonlar Ligi’nde katılma payı olarak ise 205 milyon lirayı kasasına koyacak olan Galatasaray bu gelirlerle rahatlayacak.

Türk Telekom’a 2 bin seyirci alınacak

Pandemi nedeniyle bu sezon lig maçları seyircisiz oynanmıştı. Sezonun sonuna şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, daha önce rakiplerini statlara belli sayıda seyirci almasına karşın TFF’nin bu kulüplere para cezası vererek durumu geçiştirmesine tepki göstermişti. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk için sahaya çıkacağı Yeni Malatyaspor maçına 2 bin civarında seyirci almaya karar verdi.

Galatasaray Yeni Malatyaspor canlı izle

15 Mayıs Cuma günü saat 20:30’da başlayacak olan Denizlispor Galatasaray karşılaşması beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları izleyenler kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olmakla birlikte sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

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