İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Galatasaray Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 42.hafta heyecanı Galatasaray Yeni Malatyaspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışının finali olacak maç öncesi futbol severler Galatasaray Yeni Malatyaspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Galatasaray Yeni Malatya Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00
Galatasaray Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’de şampiyon yarışı son haftaya kaldı. Ligin 42’inci son haftasında geçen hafta Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyan Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Moral ve psikolojik üstünlüğü eline geçiren Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluğa inanmış durumda. Sarı kırmızılılar bu maç öncesinde ligde Beşiktaş ile 81 puanla zirveyi paylaşıyor. Aslan -2 averajla Beşiktaş’ın gerisinde bulunurken bu maçı kazanması halinde İzmir’den gelen haberi bekleyecek.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşması 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY:

MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, BABEL, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YENİ MALATYA:

ERTAÇ, HADEBE, SEMİH, KARİM, CHEBAKE, AHMED, FOFANA, ZEKİ, MUSTAFA, ADEM, KUBİLAY

Aslan sakin kalacak

Geçen hafta alınan Denizlispor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray’da son hafta öncesi tecrübeli oyuncuların takımı sakin kalması yönünde uyardığı biliniyor. Teknik direktör Fatih Terim Beşiktaş maçına bakmadan Yeni Malatyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini bu maçta puan kaybı yaşanırsa hiçbir sonucun kendilerine yaramadığın oyuncuları aktarıyor. Terim ve öğrencileri Yeni Malatya karşısında yüksek presle başlayacak ve ilk dakikalarda öne geçerek, maçın ilerleyen dakikalarında İzmir’deki skora göre harekete edecek.

Aslanda şampiyonluk hesapları

Beşiktaş’ın puan kaybı sonucu farkı kapatan Galatasaray -2 averajla rakibinin gerisinde bulunuyor. Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi için Beşiktaş’ın puan kaybı gerekiyor. Bunun dışında iki ekip maçlarını kazandığı durumlarda Galatasaray’ın rakibinin en az 4 farklı yenmesi gerekiyor.

Beşiktaş’ın maçını tek farklı kazanması halinde Galatasaray 3 farklı kazansa da bu skor aslana yetmeyecek. Atılan gollerde de Beşiktaş’ın üstün olması bu şekilde olacak bir senaryoda 4 gollü farklı gerekecek.

90 dakika milyonları getirebilir

Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak şampiyon olması durumunda müzesine 23’üncü lig şampiyonluğunu götürecek. Bunun yanı sıra ekonomik dar boğazda olan sarı kırmızı ekip bu şampiyonlukla kasasına 260 milyon TL koyacak. Direk olarak Şampiyonlar Ligi’nde katılma payı olarak ise 205 milyon lirayı kasasına koyacak olan Galatasaray bu gelirlerle rahatlayacak.

Türk Telekom’a 2 bin seyirci alınacak

Pandemi nedeniyle bu sezon lig maçları seyircisiz oynanmıştı. Sezonun sonuna şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Galatasaray, daha önce rakiplerini statlara belli sayıda seyirci almasına karşın TFF’nin bu kulüplere para cezası vererek durumu geçiştirmesine tepki göstermişti. Sarı kırmızılı yönetim şampiyonluk için sahaya çıkacağı Yeni Malatyaspor maçına 2 bin civarında seyirci almaya karar verdi.

Galatasaray Yeni Malatyaspor canlı izle

15 Mayıs Cuma günü saat 20:30’da başlayacak olan Denizlispor Galatasaray karşılaşması beIN Sports  ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları izleyenler kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olmakla birlikte sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGençlerbirliğiHatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı Fikret kimdir? Ruhi Sarı hakkında bilgiler
Galatasaray Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Mendirman Celaleddin dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı radyodan canlı dinle - GS Yeni Malatya maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Gönül Dağı dizisi İsmet karakteri kimdir? Ali Toptaş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kayserispor Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - Kayseri - FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Gönül Dağı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Gönül Dağı'nun reyting oranları
Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Masum 420.bölüm fragmanı ve 16 Mayıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Devletin Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardım Paketleri Nelerdir?
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinin Zahide'si Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
TRT1 Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
15 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 15 Mayıs 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş'in hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.