Galatasaray Victor Nelsson ve Terem Moffi için harekete geçti

Yeni sezona mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray, geniş bir kadro kurmak için harekete geçti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim stopere yabancı bir oyuncu alınmasını istedi.
Sarı kırmızılı yönetim Tanganga transferinde sorun çıkması nedeniyle Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki gen. Stoper Victor Nelsson için harekete geçti. Galatasaray yönetimi Danimarkalı stoper ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Her iki oyuncunun profiline bakıldığında 22 yaşında olması geleceği yatırım olarak bu transferlerin yapılması bekleniyor. Fatih Terim daha önceki açıklamalarında da genç oyunculara öncelik vereceklerini söylemişti.