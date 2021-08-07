Galatasaray Victor Nelsson ve Terem Moffi için harekete geçti

Yeni sezona mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray, geniş bir kadro kurmak için harekete geçti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim stopere yabancı bir oyuncu alınmasını istedi.

Sarı kırmızılı yönetim Tanganga transferinde sorun çıkması nedeniyle Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki gen. Stoper Victor Nelsson için harekete geçti. Galatasaray yönetimi Danimarkalı stoper ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Stoperin yanı sıra Diagne ve Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan aslan Mostafa Mohammed’in de formsuz olması nedeniyle golcü transferi için de harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Galatasaray yönetimi Lorient forması giyen’yi gündemine aldı. Moffi için Fransız ekibine kiralama teklifi yapacak olan Galatasaray, satın alma opsiyonunu da devreye sokacak. Moffi transferi için görüşmeler devam ediyor.

Her iki oyuncunun profiline bakıldığında 22 yaşında olması geleceği yatırım olarak bu transferlerin yapılması bekleniyor. Fatih Terim daha önceki açıklamalarında da genç oyunculara öncelik vereceklerini söylemişti.