Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson için karşı karşıya

Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fenandes özellikle son haftalardaki performansı ile sarı kırmızılı yönetimin ve taraftarların takdirini kazanmıştı. Bu nedenle Galatasaray yöneticileri, Portekizli oyuncuyu gelecek sezon da takım da tutmak için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Fakat Galatasaray’a Gedson transferi konusunda Türkiye’den bir rakip çıktı. Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş da Gedson için Portekiz ekibiyle temas kurdu. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi faktörüyle bu transferde Galatasaray’a üstünlük kurmayı amaçlıyor.

Gedson Fenandes, Galatasaray’a sezonun ilk yarısında dahil olmuş ancak ilk haftalarda fazla hazır olmadığı gözlemlenmişti. Fakat ligin sonlarına doğru yükselen performansıyla Galatasaray’ın şampiyonluk yarışını son haftaya taşımasına en çok katkı sağlayan isimlerden oldu. Yönetim, Portekizli orta sahanın takıma tekrar kazandırılması için çalışıyor fakat kulüpteki başkan ve teknik direktör belirsizliği nedeniyle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemiyor. Galatasaray, Gedson için Benfica’ya resmen teklif yaparak oyuncunun transferinde avantaj sahibi olmak istiyor.

Gedson, sezonun son maçı olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasından sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlara veda etmişti. Genç oyuncu bu paylaşımı ile sarı kırmızılılara temelli veda ettiği şeklinde yorumlansa da cimbom henüz pes etmiş değil. Fatih Terim’in de 22 yaşındaki oyuncunun takımda kalması gerektiği şeklinde bir rapor sunduğu ifade ediliyor. Oyuncunun 1 sene daha kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Fakat Benfica oyuncuyu kiralık olarak değil bonservisi ile beraber takımdan göndermek istiyor. Bu konuda son karar Benfica teknik direktörü Jorge Jesus’un olacak. Tecrübeli teknik adam Fenandes’in geleceğine sezon öncesi yapılacak olan kamptaki durumuna göre karar verecek.

Son günlerde ise bu transferde Galatasaray’a ezeli rakiplerinden olan Beşiktaş rakip oldu. Siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi faktörü ile oyuncuyu transfer etmek istiyor. Kartal bunun için Portekiz kulübüne resmi teklifte bulundu. Mensah’ın Kayserispor’a dönmesi ile oluşan boşluğa Gedson’un monte edilmesi amaçlanıyor. Sergen Yalçın’ın oyuncunun transfer olması için Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları’ndan özel ricada bulunduğu ve Torunoğulları’nın da bunun üzerine Benficalı yöneticilerle temas kurduğu öğrenildi.

Gedson ise her iki takım içinde açık kapı bıraktı. Genç oyuncu, Tottenham ve Galatasaray’da kendini geliştirdiğini ve gelecek sezon nerede olacağını henüz bilmediğini söyledi.

22 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray ile oynadığı 18 maçta 1 gol 3 asist ile oynadı. Portekizli’nin mevcut piyasa değeri 12.5 milyon Euro.