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Galatasaray ve Beşiktaş arasında dev takas iddiası!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Diagne ve Ljajic takası ilk açıklandığından beri spor gündeminden düşmüyor. Taraftarlar ikiye bölünmüş şekilde düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaşırken iki takım yöneticilerinden ne zaman açıklama yapılacağı merak ediliyor.

03 Kasım 2020 Salı 02:42
Galatasaray ve Beşiktaş arasında dev takas iddiası!
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Spor Gündemi programında Antalyaspor – Fenerbahçe maçını değerlendiren yorumculardan Zeki Uzundurukan ara transfer döneminde gerçekleşmesi muhtemel takas bilgisini paylaşınca büyük merak uyandırdı. Yaptığı açıklamalarda Galatasaray ve Beşiktaş arasında Diagne ve Ljajic takasını olabileceğini belirtti.


Zeki Uzundurukan açıklamalarında, ‘Diagne ve Ljajic takası gerçekleşebilir. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ciddi şekilde konuşuluyor. İş yavaş yavaş olgunlaşma sürecine girdi, iki futbolcu için de daha iyi olacağı düşünülüyor. Bu takasla ilgili ciddi anlamda ilerleme kaydedildi.’ Dedi.



Son Güncelleme: 03.11.2020 02:42
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayDiagneLjajicTakasIddiası
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