Galatasaray ve Başakşehir yöneticileri Süper Kupa maçının ardından İrfan Can için yeniden bir araya gelecek

Devre arası transferinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci konusunda Galatasaray ve Başakşehir yönetimi yeniden bir araya gelecek. İki kulübün yetkilileri Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının ardından ikinci kez görüşecek.
Başakşehir yönetimi İrfan Can için 10 milyon Euro ve Emre Kılınç’ın bonservisini istedi. Tüm bu tekliflerin bir sonraki görüşmeye kadar bekletilmesine karar verilirken kritik ikinci görüşmenin tarihi belli oldu. İki kulüp yöneticileri Süper Kupa maçı sonrasında bir araya gelecek.
Son Güncelleme: 26.01.2021 22:18