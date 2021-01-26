Galatasaray ve Başakşehir yöneticileri Süper Kupa maçının ardından İrfan Can için yeniden bir araya gelecek

Devre arası transferinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci konusunda Galatasaray ve Başakşehir yönetimi yeniden bir araya gelecek. İki kulübün yetkilileri Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının ardından ikinci kez görüşecek.

Bu görüşmeden transferin durumunun netleşmesi bekleniyor. Galatasaray İrfan Can için ilk görüşmede 5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %40 önermişti. Bu teklifi kabul etmeyen Başakşehir yönetiminin yeni bir teklif için beklemeye geçtiği ifade edildi.

Başakşehir yönetimi İrfan Can için 10 milyon Euro ve Emre Kılınç’ın bonservisini istedi. Tüm bu tekliflerin bir sonraki görüşmeye kadar bekletilmesine karar verilirken kritik ikinci görüşmenin tarihi belli oldu. İki kulüp yöneticileri Süper Kupa maçı sonrasında bir araya gelecek.