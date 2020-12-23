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Galatasaray Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti!

Kadro planlamasında düşünülmeyen ve performansından memnun olunmayan Galatasaraylı Marcelo Saracchi ile yolların ayrılacağı açıklandı. Yeni bir sol bek arayışına başlayan Galatasaray'da ise Teknik Direktörü Fatih Terim milli oyuncu Umut Meraş'ın alınmasını istedi. Galatasaraylı yöneticiler Umut Meraş ile temasa geçti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:43
Galatasaray Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti!
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Galatasaray’da sol bekte yaşanan sıkıntılar devam ederken Fatih Terim Marcelo Saracchi ile yola devam etmeme kararı aldı. Yönetimden yeni bir sol bek alınmasını talep eden Fatih Terim’in ilk hedefi ise La Havre takımında forma giyen milli oyuncu Umut Meraş oldu.

Ocak ayı ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamak için harekete geçen Galatasaray’da hedef Umut Meraş olarak belirlendi. Marcelo Saracchi ile yoluna devam etmek istemeyen Fatih Terim’in Fransa 2. Ligte aldığı kötü sonuçlar nedeni ile sallantıda olan La Havre takımında forma giyen Umut Meraş’ı istediği açıklandı.

Fatih Terim’in favorisi

Geçtiğimiz dönemlerde ‘Verilen sözler tutulmuyor artık 2. Ligte oynamak istemiyorum’ diyen Umut Meraş takımdan ayrılacağının sinyallerini veriyor.

Bonservisinin alınması zor olan ve Fatih Terim tarafından beğenilmeyen Marcelo Saracchi yerine mili bir sol bek ile yoluna devam etme kararı alan Galatasaray kulübü ile görüşmeden önce Umut Meraş ile görüşme sağlayacağını açıkladı.

800 bin Euro ödendi

Boluspor altyapısında yetişen Umut Meraş bin Euro karşılığında Fransa’nın 2. Lig takımı olan La Havre’ye transfer olmuştu. Bu sezon toplamda 11 maça çıkan 25 yaşında ki oyuncu çıkan 25 yaşında ki oyuncu özellikle Toulouse maçında ki 1 gol 1 asistlik performansı ile dikkat çekti.

 

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 03:43
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Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySaracchiUmut MeraşSol BekTransfer
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