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Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi! Stanislav Ivanov transferinde sona gelindi

UEFA Avrupa Ligi'ne henüz veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı kulüp, Stanislav Ivanov transferinde sona geldi.

02 Ekim 2020 Cuma 21:30
Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi! Stanislav Ivanov transferinde sona gelindi
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UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 2-1 mağlup olarak tunuvadan ayrılan Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Transfer olduğundan bu yana yalnızca 2 defa forma giyen Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiralayan Galatasaray, Stanislav Ivanov ile anlaşma yaptı.


21 yaşındaki kanat, sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabını takibe alarak transfer sinyalini vermiş oldu.

700 bin Euro bonservis ödenecek iddiası

Galatasaray’ın, Levski Sofya’da forma giyen Ivanov transferini tamamlamak için 700 bin Euro ödeyeceği iddia edildi.

Ivanov geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 29 müsabakada 8 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
Stanislav IvanovGalatasarayUEFA Avrupa Ligi
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