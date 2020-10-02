Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi! Stanislav Ivanov transferinde sona gelindi

UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 2-1 mağlup olarak tunuvadan ayrılan Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Transfer olduğundan bu yana yalnızca 2 defa forma giyen Jimmy Durmaz’ı Karagümrük’e kiralayan Galatasaray, Stanislav Ivanov ile anlaşma yaptı.

700 bin Euro bonservis ödenecek iddiası

21 yaşındaki kanat, sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabını takibe alarak transfer sinyalini vermiş oldu.

Galatasaray’ın, Levski Sofya’da forma giyen Ivanov transferini tamamlamak için 700 bin Euro ödeyeceği iddia edildi.

Ivanov geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 29 müsabakada 8 gol ve 7 asistle takımına katkıda bulundu.