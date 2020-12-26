Galatasaray, Trabzonspor'dan 3 puanı almayı başardı!

Süper Lig’in 15. Haftasında Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oldu. Ligdeki liderlik yarışında iddiasını devam ettirmek isteyen Galatasaray, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen Trabzonspor karşısında mücadele verdi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-0’lık skor ile 3 puanı cebine koyarak İstanbul’a dönüş yoluna çıktı.

Galatasaray 2 golle Trabzon’dan dönüyor

Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olmasından kaynaklı olarak maça Levent Şahin’in yönetiminde çıktı. Nefes kesen mücadelenin 44. Dakikasında Arda Turan takımının ilk golünü kaydederek skoru 1-0’a getirdi. İkinci yarının ilk dakikalarından itibaren etkili gelen Sarı-Kırmızılılar 55. Dakikada Oğulcan Çağlayan’ın golü ile 2-0’lık üstünlüğü elde etti. Maçın kalanında Bordo-Mavili ekip her ne kadar gol üretmeye çalışsa da Galatasaray savunması geçit vermedi. Haftanın en önemli maçlarından olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını 2-0’lık skor ile Galatasaray kazandı.