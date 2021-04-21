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Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 1 – 1 TS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 36.haftasında Galatasaray Trabzonspor derbi heyecanı yaşandı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports GS – TS Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:02
Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 1 – 1 TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 36.haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın gerisinde kalan Galatasaray ile ilk üç iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği derbi öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ligde çıktığı son 2 maçta 4 puan alan Galatasaray lider Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada farkı azaltmak istiyor. Galatasaray ligde 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçı berabere sonuçlanan Trabzonspor ise ligde 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil (Babel)

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray’da hedef galibiyet

Ligin son haftalarında yaşanan puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, geçen hafta Göztepe karşısında alınan galibiyetle moral buldu. Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçındaki oyundan oldukça memnun kaldı ve takımı bozmayı düşünmüyor.

Tecrübeli teknik adam bu maçta da oyuncularından aynı hırs ve konsantrasyonu göstermelerini istedi.

Trabzon’da kazanmak istiyor

Ligde çıktığı son dört maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, artık kazanma vakti diyerek oyuncularını derbiye hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam Galatasaray’ı yenerek ilk üçe girmek adına ivme yakalamaları gerektiğini, son dört maçta alınan beraberliklerin kendilerini yakışmadığını ifade etti.

Galatasaray’da Halil ve Kerem yine 11’e

Geçen hafta Göztepe karşısında üç golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu ile forvette iyi bir performans ortaya koyan Halil Dervişoğlu Trabzonspor derbisinde de ilk 11’de sahaya çıkacak. Fatih Terim iki oyuncunun maç içindeki uyumunu göz önüne alarak gençlere şans verecek. Bununla birlikte takımda herhangi bir değişiklik de beklenmiyor.

Trabzon’da eksiler döndü

Trabzonspor’da sakatlıklarını atlatan Ekuban ve Nwakaeme takıma döndü. Abdullah Avcı iki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ekuban, Nwakaeme ile takımın en önemli gol silahı Bakasetas bu maçta Galatasaray savunmasını zorlayacak.

Bordo mavililerde kart cezalısı Yusuf Sarı ile sakatlıkları süren Yunus Mallı ve Trondsen dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Galatasaray’da eksikler can sıkıyor

Zorlu Trabzonspor derbisi öncesi sarı kırmızılı ekipte Yedlin, Falcao, Linnes’in sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca Ryan Donk da bu maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Galatasaray Trabzonspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalatasaray
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