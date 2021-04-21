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Galatasaray Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – GS TSTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 36.hafta heyecanı Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Galatasaray Trabzonspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve GS TS Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:53
Galatasaray Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – GS TSTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 36.haftasında Galatasaray Trabzonspor derbisi oynanacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray Trabzonspor maçını kazanarak Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada farkı azaltmak istiyor.

Galatasaray ligde 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor ise ligde topladığı 59 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil (Babel)

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Derbinin hakemi belli oldu

Galatasaray Trabzonspor derbisinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Derbinin VAR hakemi ise tecrübeli isim Cüneyt Çakır olacak.

Terim’den motivasyon uyarısı

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray, geçen hafta alınan Göztepe galibiyetiyle kendine geldi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına geçen hafta Göztepe maçındaki ruhu ve isteği sahaya yansıtmaları gerektiğini ve bu şekilde Trabzonspor maçını da kazanacaklarını söylüyor.

Tecrübeli teknik adam Göztepe maçında gösterilen performanstan memnun olduğunu ve aynı performansı bu maçta da beklediğini oyuncuları iletti.

Avcı, artık kazanmalıyız

Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesinde ligde çıktığı son dört maçta berabere kalan Trabzonspor derbiyi kazanmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı son 4 haftada alınan beraberliklerin kendilerine yakışmadığını ve artık galibiyet vaktinin geldiğini söyledi.

Kerem 11’in değişmezi

Geçen hafta Göztepe karşısına 3 gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında da ilk 11’de yer alacak. Genç oyuncu bu sezon maçlara sonrada dahil olsa da ilk kez Göztepe maçında ilk 11’de sahaya çıkmış ve performansıyla herkesin beğenisini kazandı.

Kerem’in yanı sıra devre arasında takıma katılan bir diğer genç oyuncu Halil Dervişoğlu’da Göztepe maçındaki performansıyla beğenilmişti. Halil’in de Trabzonspor maçında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.

Bordo mavililerde Bakasetas ve Ekuban kilit

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın hücumdaki en önemli iki ismi Bakasetas ve Ekuban’a bu maçta çok güveniyor. Tecrübeli teknik adam iki oyuncuya da hücumda özgürlük verecek ve oyuncularından sık sık şut denemelerini isteyecek.

Bakasetas bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Uzaktan şutları etkili olan Bakasetas’ın bu maçta Galatasaray’ı en çok zorlayan isimlerden biri olması bekleniyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı izle

21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenette canlı yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar kesintili ve gecikmeli olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca kaçak yayınları izlemekte suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 18:53
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonsporSüperlig
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