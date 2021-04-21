Galatasaray-Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı

Süper Lig 36. haftada en çok merak edilen karşılaşma Galatasaray-Trabzonspor oldu. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Türk Telekom’da Trabzonspor’u konuk ediyor.
Galatasaray, Trabzonspor’u yenerek zirvede kalmak istiyor. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde deplasman yenilmezliğini sürdürmek için mücadele ediyor. Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde yenilgi göstermeyen Trabzonspor, yine Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet ve 5 beraberlik almış bulunuyor.
Galatasaray – Trabzonspor Maçı
İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fenandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel
Trabzonspor:
Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny