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Galatasaray-Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı

Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isterken Trabzonspor deplasman yenilmezliğini geliştirmeyi amaçlıyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'ler!

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:42
Galatasaray-Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı
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Süper Lig 36. haftada en çok merak edilen karşılaşma Galatasaray-Trabzonspor oldu. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Türk Telekom’da Trabzonspor’u konuk ediyor.

Galatasaray, Trabzonspor’u yenerek zirvede kalmak istiyor. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde deplasman yenilmezliğini sürdürmek için mücadele ediyor. Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde yenilgi göstermeyen Trabzonspor, yine Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet ve 5 beraberlik almış bulunuyor.

Galatasaray – Trabzonspor Maçı

Saat 19.00'da Beın Sports 1 kanalında yayınlanacak maçın hakemliğini Mete Kalkavan yapacak.

İlk 11'ler

Galatasaray:

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fenandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Trabzonspor:

 

Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny




Son Güncelleme: 21.04.2021 18:42
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