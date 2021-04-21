Galatasaray-Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı

Süper Lig 36. haftada en çok merak edilen karşılaşma Galatasaray-Trabzonspor oldu. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Türk Telekom’da Trabzonspor’u konuk ediyor.

Galatasaray, Trabzonspor’u yenerek zirvede kalmak istiyor. Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde deplasman yenilmezliğini sürdürmek için mücadele ediyor. Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde yenilgi göstermeyen Trabzonspor, yine Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet ve 5 beraberlik almış bulunuyor.

Galatasaray – Trabzonspor Maçı

İlk 11'ler

Galatasaray:

Saat 19.00'da Beın Sports 1 kanalında yayınlanacak maçın hakemliğini Mete Kalkavan yapacak.

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fenandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Trabzonspor:

Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny