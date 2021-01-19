İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Galatasaray taraftarından Bahattin Demirbilek'e başkanlık çağrısı

Bahattin Demirbilek ismi sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray taraftarları başkanlık koltuğu için Bahattin Demirbilek’in ismini ortaya attı. Bahattin Demirbilek Galatasaray kongre üyesidir.

19 Ocak 2021 Salı 15:37
Galatasaray taraftarından Bahattin Demirbilek'e başkanlık çağrısı
Takip Et:

Galatasaray sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinde kimlerin aday olacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ünlü iş adamı ve Galatasaray Kongre üyesi Bahattin Demirbilek’in başkan adayı olmasına yönelik yorumlarla adaylarını ortaya koydu.

Bahattin Demirbilek sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 33 yaşındaki iş adamı Rusya’da çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Demirbilek’in şirketi otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Bahattin Demirbilek kimdir?

Ankara’da dünyaya gelen Bahattin Demirbilek 1993 yılında henüz 22 yaşındayken Rusya’ya gitmiş ve burada ESTA Construction adında şirketi kurmuştu. 2005 yılında kurulan şirket 2018 yılında yapılan araştırmalara sonucunda dünyanın en büyük 200 şirketi listesinde yer aldı.

Bahattin Demirbilek Galatasaray’ı hayatının anlamı olarak nitelendirmektedir. Öyle ki oğlunun adı da Aslan’dır.

Hali hazırda Galatasaray Kongre üyesi olan Bahattin Demirbilek, sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından başkan adayı olması için binlerce mesaj aldı. Galatasaray’da sezon sonu yapılacak seçimlerde aday olması istenen Bahattin Demirbilek şu anda konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 15:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bahattin DemirbilekGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı
Trabzonsporlu Diabate Göztepe ile anlaştı
Trabzonsporlu Diabate Göztepe ile anlaştı
Fatih Karagümrük 3 isimle yollarını ayırdı
Fatih Karagümrük 3 isimle yollarını ayırdı
Trabzonspor, Enzo Perez'i bitirdi
Trabzonspor, Enzo Perez'i bitirdi
Trabzonspor Konyaspor’u evinde ağırlayacak, maç hangi kanalda, saat kaçta oynayacak ve maçının muhtemel 11’leri kimler?
Trabzonspor Konyaspor’u evinde ağırlayacak, maç hangi kanalda, saat kaçta oynayacak ve maçının muhtemel 11’leri kimler?
Tolga Kuru:
Tolga Kuru: "Mesut Özil Türkiye'den sonra Amerika'yı istiyor!"

Popüler Haberler

TSK Asker rütbeleri ve anlamları
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? 2021 PTT kargo teslimat günleri
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmek anlamı, tabiri nedir?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerlik erteleme ve tecili İçin gerekli belgeler nelerdir?
Seferberlik görev emri yaş sınırı kaçtır?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Barış Arduç'da kaç bölüm kalacak?
TOKİ açık satış yöntemi ile ev nasıl alınır? Toki açık satış ile ucuz ev alma
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
The Circle yarışması nasıl olacak? Netflix Circle yarışma formatı nasıl olacak?
Benimle Söyle Yarışması Ne Zaman Final Yapacak? Yarışma Kaç Bölüm Sürecek? Yarışmanın Reytingleri Nasıl Tuttu mu?
Sinop askere kaç gönderiyor? 2021 Sinop merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Yatıya Misafirim Var neden yok, bitti mi? Kanal D Yatıya Misafirim var neden yayınlanmıyor?
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 19 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin tabirleri ve yorumları
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmek anlamı, tabiri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.