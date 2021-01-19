Galatasaray taraftarından Bahattin Demirbilek'e başkanlık çağrısı

Galatasaray sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinde kimlerin aday olacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ünlü iş adamı ve Galatasaray Kongre üyesi Bahattin Demirbilek’in başkan adayı olmasına yönelik yorumlarla adaylarını ortaya koydu.

Bahattin Demirbilek sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 33 yaşındaki iş adamı Rusya’da çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Demirbilek’in şirketi otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Bahattin Demirbilek kimdir?

Ankara’da dünyaya gelen Bahattin Demirbilek 1993 yılında henüz 22 yaşındayken Rusya’ya gitmiş ve burada ESTA Construction adında şirketi kurmuştu. 2005 yılında kurulan şirket 2018 yılında yapılan araştırmalara sonucunda dünyanın en büyük 200 şirketi listesinde yer aldı.

Bahattin Demirbilek Galatasaray’ı hayatının anlamı olarak nitelendirmektedir. Öyle ki oğlunun adı da Aslan’dır.

Hali hazırda Galatasaray Kongre üyesi olan Bahattin Demirbilek, sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından başkan adayı olması için binlerce mesaj aldı. Galatasaray’da sezon sonu yapılacak seçimlerde aday olması istenen Bahattin Demirbilek şu anda konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.