Galatasaray, Stoke City'den Etebo'yu kiraladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Galatasaray, Stoke City forması giyen Etebo’yu 1 sezon kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp Stoke City’e kiralama bedeli olarak 675 bin Euro ödeme yapacak.

‘’Kendimi evimde gibi hissettim.’’

Galatasaray, Etebo’nun 7.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak ve Nijeryalı futbolcuya 1.2 milyon maaş ödeyecek.

Etebo transfer sonrası yaptığı açıklamalarda büyük ve tarihi bir kulübe geldiği için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Galatasaray başkanı ve başkan yardımcılarına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Etebo, kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.