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Galatasaray, Stoke City'den Etebo'yu kiraladı

Galatasaray, Stoke City'den Etebo'yu kiraladığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp Etebo için 1.2 milyon Euro maaş ödeyecek.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:30
Galatasaray, Stoke City'den Etebo'yu kiraladı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Galatasaray, Stoke City forması giyen Etebo’yu 1 sezon kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp Stoke City’e kiralama bedeli olarak 675 bin Euro ödeme yapacak.


Galatasaray, Etebo’nun 7.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak ve Nijeryalı futbolcuya 1.2 milyon maaş ödeyecek.

‘’Kendimi evimde gibi hissettim.’’

Etebo transfer sonrası yaptığı açıklamalarda büyük ve tarihi bir kulübe geldiği için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Galatasaray başkanı ve başkan yardımcılarına sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Etebo, kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 22:30
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GalatasarayStoke City
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