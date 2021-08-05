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Galatasaray St. Johnstone Avrupa Ligi maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanda merak ediyor. Futbol severler Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak sorularını araştırıyor.

05 Ağustos 2021 Perşembe 19:26
Galatasaray St. Johnstone Avrupa Ligi maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray St.Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Galatasaray St. Johnstone maçı yayın bilgileri ve maç saati gündem oldu.

Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray St. Johnstone karşılaşması 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Galatasaray:

Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed

St. Johnstone:

Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Hendry

Gruplar için son iki tur

Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV ile karşılaşmış ve rakibine kaybederek UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutmuştu. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda St. Johnstone’u yenmesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

Aslanın gruplara kalması için bu iki turu geçmesi gerekiyor. Teknik direktör Fatih Terim bu sezon Avrupa Ligi’nde başarılı elde etmek istiyor. Ayrıca bu karşılaşma ülke puanı açısından da çok büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi son yıllarda takımlarımızın Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle Türkiye Ligi şampiyonu direk olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını kaybedebilir. 

Galatasaray bu turda rakibine elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yoluna devam edecek.

 


Son Güncelleme: 05.08.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
D-SmartAvrupa LigiSt.johnstoneGalatasaray
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