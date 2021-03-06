Galatasaray Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri açıklandı

Galatasaray Sportif AŞ yeni yönetim kurulu üyelerinin seçileceği toplantı gerçekleştirildi. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen toplantının ardından 3 yıl süreyle görev yapacak kişiler kulübün resmi sitesinden açıklandı.

Yeni yönetim kurulunda Başkan Mustafa Cengiz’in yanı sıra yer alacak isimler ve görevleri şu şekilde;

Abdurrahim Albayrak (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),

Yusuf Günay (Yönetim Kurulu Üyesi),

Oytun Özer (Yönetim Kurulu Üyesi),

Maruf Güneş (Yönetim Kurulu Üyesi),

Mustafa Ergi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

İlyas Gezer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).

Sezon sonunda Galatasaray’da yapılması beklenen başkanlık seçimi nedeniyle ekibini güçlendirmesi beklenen Mustafa Cengiz’in ekibinde değişikliğe gitmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan otoriteler değişiklik yapılmamasını sezon sonunda Başkan Mustafa Cengiz’in aday olmayacağı yönünde yorumladı. Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz’in bir başka görüşe göre ise sezon sonunda futbol takımının şampiyon olması halinde aday olabileceği söyleniyor.