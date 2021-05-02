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Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kaldı. Takımlar yeni sezon transfer görüşmelerine bir taraftan başlarken bir taraftan da sözleşmesi biten oyuncularını duyurmaya başladı. Dört büyüklerden hangi oyuncular sezon sonunda veda edecek merakla beklenirken Galatasaray Spor Kulübü sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

02 Mayıs 2021 Pazar 12:58
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
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2020-2021 Süper Lig sezonunun son haftalarına yaklaşıyor. Kulüpler bu esnada Bir taraftan  yeni sezon transfer görüşmelerine başladı. Yeni görüşmelerin yanı sıra yeni sezonda yer almayacak sözleşmesi biten oyuncular futbol camiasına duyurulmaya başlandı. Galatasaray Spor Kulübünün bu sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncularını sizler için derledik. İşte o isimler…

Sözleşmesi biten futbolcular

  • RYAN DONK:

    35 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa Spor’dan 2015-2016 sezonu devre arasında Galatasaray’a katıldı. Oyuncu Galatasaray kadrosu boyunca 2 Süper Lig,2 Türkiye Kupası,2 Süper kupa kazandı. Oyuncu, Galatasaray takımında yer aldığı süre boyunca 151 maçta yer almış, 8 gol atıp,12 asist yapmıştır.

  • MARCELO SARACCHI:

    Uruguaylı sol bek takıma, RB Leipzig’den kiralık olarak katılmıştır. İki sezon üst üste takımda yer alan oyuncu toplamda 40 maça çıkmıştır.

  • ÖMER BAYRAM:

    Üç sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncu 1 süper Lig kupası, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper kupa kazanmıştır.

  • EMRE TAŞDEMİR: 

    Taşdemir 2018-2019 sezonunda Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştur. Aynı yıl şampiyonluğu gören oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

  • MARTIN LINNES :

    2015-2016 devre arası takıma katılan Norveçli oyuncu  Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.

  • ŞENER ÖZBAYRAKLI 

    : Oyuncu geçtiğimiz sezon başında takıma katılmış ve 2019-2020 Süper Kupa kazanmıştır.

  • ETEBO :

    Oyuncu Stoke City takımından Galatasaray’a transfer olmuştur.

  • GEDSON FERNANDES:

    Oyuncu takıma bu sezon devre arasında Benfica’dan katılmıştır. Haziranda sözleşmesi sona ermektedir.

  • EMRE AKBABA :

    2012019 sezonunda takıma katılan oyuncu 2 defa büyük bir sakatlık yaşamıştır. Takımda yer aldığı süre boyunca 1 Lig ve 1 Türkiye kupası kazanmıştır.

  • HENRY ONYEKURU :

    Oyuncu Galatasaray’ üçüncü kiralık dönemini yaşamaktadır.

  • ARDA TURAN:

    Eski Galatasaraylı oyuncu 9 yıl aranın ardında sezon başında serbest olarak kadroya dahil olmuştur.

  • HALİL DERVİŞOĞLU:  

    Oyuncu ümit milli takımının önemli isimlerindendir. Takıma devre arasında katılmıştır.



Son Güncelleme: 02.05.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
GalatsaraySüper LigSezon SonuFutbolcuSözleşme
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