Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Sözleşmesi biten futbolcular
RYAN DONK:35 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa Spor’dan 2015-2016 sezonu devre arasında Galatasaray’a katıldı. Oyuncu Galatasaray kadrosu boyunca 2 Süper Lig,2 Türkiye Kupası,2 Süper kupa kazandı. Oyuncu, Galatasaray takımında yer aldığı süre boyunca 151 maçta yer almış, 8 gol atıp,12 asist yapmıştır.
MARCELO SARACCHI:Uruguaylı sol bek takıma, RB Leipzig’den kiralık olarak katılmıştır. İki sezon üst üste takımda yer alan oyuncu toplamda 40 maça çıkmıştır.
ÖMER BAYRAM:Üç sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncu 1 süper Lig kupası, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper kupa kazanmıştır.
EMRE TAŞDEMİR:Taşdemir 2018-2019 sezonunda Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştur. Aynı yıl şampiyonluğu gören oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
MARTIN LINNES :2015-2016 devre arası takıma katılan Norveçli oyuncu Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.
ŞENER ÖZBAYRAKLI: Oyuncu geçtiğimiz sezon başında takıma katılmış ve 2019-2020 Süper Kupa kazanmıştır.
ETEBO :Oyuncu Stoke City takımından Galatasaray’a transfer olmuştur.
GEDSON FERNANDES:Oyuncu takıma bu sezon devre arasında Benfica’dan katılmıştır. Haziranda sözleşmesi sona ermektedir.
EMRE AKBABA :2012019 sezonunda takıma katılan oyuncu 2 defa büyük bir sakatlık yaşamıştır. Takımda yer aldığı süre boyunca 1 Lig ve 1 Türkiye kupası kazanmıştır.
HENRY ONYEKURU :Oyuncu Galatasaray’ üçüncü kiralık dönemini yaşamaktadır.
ARDA TURAN:Eski Galatasaraylı oyuncu 9 yıl aranın ardında sezon başında serbest olarak kadroya dahil olmuştur.
HALİL DERVİŞOĞLU:Oyuncu ümit milli takımının önemli isimlerindendir. Takıma devre arasında katılmıştır.
Son Güncelleme: 02.05.2021 12:58