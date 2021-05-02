Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Sözleşmesi biten futbolcular

RYAN DONK: 35 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa Spor’dan 2015-2016 sezonu devre arasında Galatasaray’a katıldı. Oyuncu Galatasaray kadrosu boyunca 2 Süper Lig,2 Türkiye Kupası,2 Süper kupa kazandı. Oyuncu, Galatasaray takımında yer aldığı süre boyunca 151 maçta yer almış, 8 gol atıp,12 asist yapmıştır.

35 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa Spor’dan 2015-2016 sezonu devre arasında Galatasaray’a katıldı. Oyuncu Galatasaray kadrosu boyunca 2 Süper Lig,2 Türkiye Kupası,2 Süper kupa kazandı. Oyuncu, Galatasaray takımında yer aldığı süre boyunca 151 maçta yer almış, 8 gol atıp,12 asist yapmıştır. MARCELO SARACCHI: Uruguaylı sol bek takıma, RB Leipzig’den kiralık olarak katılmıştır. İki sezon üst üste takımda yer alan oyuncu toplamda 40 maça çıkmıştır.

Uruguaylı sol bek takıma, RB Leipzig’den kiralık olarak katılmıştır. İki sezon üst üste takımda yer alan oyuncu toplamda 40 maça çıkmıştır. ÖMER BAYRAM: Üç sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncu 1 süper Lig kupası, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper kupa kazanmıştır.

Üç sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan oyuncu 1 süper Lig kupası, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper kupa kazanmıştır. EMRE TAŞDEMİR: Taşdemir 2018-2019 sezonunda Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştur. Aynı yıl şampiyonluğu gören oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Taşdemir 2018-2019 sezonunda Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştur. Aynı yıl şampiyonluğu gören oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. MARTIN LINNES : 2015-2016 devre arası takıma katılan Norveçli oyuncu Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.

2015-2016 devre arası takıma katılan Norveçli oyuncu Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. ŞENER ÖZBAYRAKLI : Oyuncu geçtiğimiz sezon başında takıma katılmış ve 2019-2020 Süper Kupa kazanmıştır.

: Oyuncu geçtiğimiz sezon başında takıma katılmış ve 2019-2020 Süper Kupa kazanmıştır. ETEBO : Oyuncu Stoke City takımından Galatasaray’a transfer olmuştur.

Oyuncu Stoke City takımından Galatasaray’a transfer olmuştur. GEDSON FERNANDES: Oyuncu takıma bu sezon devre arasında Benfica’dan katılmıştır. Haziranda sözleşmesi sona ermektedir.

Oyuncu takıma bu sezon devre arasında Benfica’dan katılmıştır. Haziranda sözleşmesi sona ermektedir. EMRE AKBABA : 2012019 sezonunda takıma katılan oyuncu 2 defa büyük bir sakatlık yaşamıştır. Takımda yer aldığı süre boyunca 1 Lig ve 1 Türkiye kupası kazanmıştır.

2012019 sezonunda takıma katılan oyuncu 2 defa büyük bir sakatlık yaşamıştır. Takımda yer aldığı süre boyunca 1 Lig ve 1 Türkiye kupası kazanmıştır. HENRY ONYEKURU : Oyuncu Galatasaray’ üçüncü kiralık dönemini yaşamaktadır.

Oyuncu Galatasaray’ üçüncü kiralık dönemini yaşamaktadır. ARDA TURAN: Eski Galatasaraylı oyuncu 9 yıl aranın ardında sezon başında serbest olarak kadroya dahil olmuştur.

Eski Galatasaraylı oyuncu 9 yıl aranın ardında sezon başında serbest olarak kadroya dahil olmuştur. HALİL DERVİŞOĞLU: Oyuncu ümit milli takımının önemli isimlerindendir. Takıma devre arasında katılmıştır.

2020-2021sezonunun son haftalarına yaklaşıyor. Kulüpler bu esnada Bir taraftan yeni sezon transfer görüşmelerine başladı. Yeni görüşmelerin yanı sıra yeni sezonda yer almayacaksi biten oyuncular futbol camiasına duyurulmaya başlandı. Galatasaray Spor Kulübünün bunda sözleşmesi biten oyuncularını sizler için derledik. İşte o isimler…