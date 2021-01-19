Galatasaray Sörloth için RB Leipzig ile görüşecek!

Geçtiğimiz sezon yılın transferini Radamel Falcao ile yaparak rakiplerini kıskandıran ama Falcao’dan neredeyse hiç verim alamadığı için sorunlar yaşayan Galatasaray’da Falcao’nun gözden çıkarıldığı biliniyor. Mbaye Diagne’ye de tam anlamıyla güvenmeyen Galatasaray ara transfer dönemi ile birlikte forvet arayışlarına hız verdi.

Geçtiğimiz sezon Türkiye’de gol kralı olan ve oynadığı futbol ile Avrupa’da en fazla konuşulan oyuncu Alexander Sörloth için girişimlerine devam eden Galatasaray ilerleyen günlerde Alman kulübü RB Leipzig ile görüşme sağlayacak.

20 milyon Euro bonservis ile Leipzig’e transfer olan Sörloth’un Almanya’da aradığını bulamayarak formdan düşmesi kulüp ve oyuncunun arasını açarken oyuncu çıktığı 14 maçta sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.

Leipzig teknik direktörü Nagelsmann’ın Sörloth’u görmeden transfer etmediklerini ve iyi bir golcü olduğunu bildiklerini açıklarken hala takıma adapte olmakta zorlandığı için sorun yaşadığını dile getirdi.

Avusturya’ya gitmek istemedi

Basın toplantılarında sürekli yeni bir forvet arayışında olduğunu söyleyen Leipzig teknik direktörü Negelsmann Sörloth’un kiralanabileceğini belirtmişti. Redbull’un Avusturya’da ki diğer takımı Salzburg’a kiralanmak isteyen Sörloth bunu kabul etmeyerek takımda kalmıştı. Avusturya ekibi ile görüşmeleri nedeni ile Galatasaray’a bekleyin diyen Leipzig ise oyuncunun Salzburg’u reddetmesi sonrasında Galatasaray’ın teklif yapabileceği duyuruldu.

Falcao’dan ümidin tamamı ile kesildiği açıklanırken Diagne’nin de değişken performansı nedeniyle düşünülmediği açıklandı. Ara transfer döneminde 2 forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray’da Sörloth transferin ilk hedefi olarak dikkat çekiyor.