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Galatasaray sol bek Van Aanholt'a resmi teklifte bulundu

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalara başlayan Galatasaray’da sol bek için Van Aanholt ismi gündeme getirildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için sarı kırmızı yönetim harekete geçti.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:07
Galatasaray sol bek Van Aanholt'a resmi teklifte bulundu
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Ara transfer döneminde kritik bölgelere 5 transfer yapan ve transferlerden istediği verimi alan Galatasaray şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmişti. Sarı kırmızılı yönetim devre arasının ardından yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalara şimdiden başladı.

Yeni sezonda kiralık olarak kadroda bulunan Saracchi’nin bonservisinin alınmamasına karar verildi. Bu nedenle sol bek arayışlarına girişen sarı kırmızılı yönetim İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen sol bek oyuncusu Van Aanholt’u gündemine aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek için sarı kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 750 bin Euro maaş ile 2 yıllık sözleşme teklif etti. Hollandalı oyuncunun teklifi düşünmek için zaman istediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
Van AanholtGalatasaray
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