Galatasaray sol bek Van Aanholt'a resmi teklifte bulundu

Ara transfer döneminde kritik bölgelere 5 transfer yapan ve transferlerden istediği verimi alan Galatasaray şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmişti. Sarı kırmızılı yönetim devre arasının ardından yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalara şimdiden başladı.

Yeni sezonda kiralık olarak kadroda bulunan Saracchi’nin bonservisinin alınmamasına karar verildi. Bu nedenle sol bek arayışlarına girişen sarı kırmızılı yönetim İngiliz ekibi Crystal Palace forması giyen sol bek oyuncusu’u gündemine aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek için sarı kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 750 bin Euro maaş ile 2 yıllık sözleşme teklif etti. Hollandalı oyuncunun teklifi düşünmek için zaman istediği öğrenildi.