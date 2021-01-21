Galatasaray, Seri için bastırıyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve süre aldığı maçlarda beğeni kazanan Jean Michel Seri, yeniden Galatasaray’a dönebilir. Teknik direktör Fatih Terim’in de çok istediği orta saha oyuncusu için yönetim Fulham ile pazarlıklara başladı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Fulham’ın kadrosunda bulunan Maxime Le Martand, Stefan Johansen ile birlikte Seri’yi de satış listesine koyduğu yazıldı.

Fulham’da kadroya alınmayan Seri’nin herhangi bir talibinin de bulunmaması Galatasaray’ın elini güçlendiriyor. Sarı kırmızılı yöneticiler bu avantajı da kullanarak Seri’yi uygun bir bedelle kiralayıp sezon sonunda bonservisini almak için bir teklif yapacak.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon sadece 2 lig maçında yer aldı.