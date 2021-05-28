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Galatasaray seçiminde Yiğit Şardan listesi yayınlandı

Galatasaray Kulübü 19 Haziran da gerçekleşecek başkanlık seçimi için hazırlıklara başladı. Önemli isim olan Yiğit Şardan listesini yayınladı. Listede Abdürrahim Albayrağ’ın yer alması da gözlerden kaçmadı. Taraftarların merakla beklediği seçim için sayılı günler kalması da heyecanı arttırıyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

28 Mayıs 2021 Cuma 21:52
Galatasaray seçiminde Yiğit Şardan listesi yayınlandı
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Galatasaray tarafından listeler yayınlanmaya başladı. Burak Elmas’tan sonra Yiğit Şardan’da listesini divan kuruluğuna sundu. Liste de dikkat çeken isim ise Abdürrahim Albayrak oldu. Başkanlık seçiminde yer alan isimler; Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Metin Öztürk, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan aralarında rekabet söz konusu olacaktır.

Abdürrahim Albayrağ’ın da bulunduğu Yiğit Şardan’ın sunduğu liste şu şekildedir;

Başkan

  • Mehmet Yiğit Şardan

Yönetim kurulu asil üyeleri

  • Özcan Çetinsoy
  • Abdürrahim Albayrak
  • Murat Yalçındağ
  • Ahmet Aslan
  • Ömer Mafa
  • Mete Serkan Sevim
  • Dorukhan Acar
  • Begüm Özkan
  • Murat Özkaya
  • Murat Erkul

Beklenen seçimde başkan olacak adayın zor bir dönemde başkanlık yapacağının belirten Yiğit Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Kim seçilirse Galatasara için mücadele edip destek verecektir. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını diliyorum. Bu kadar aday çıktığına göre bir önceki yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde ki durumlar, işler iyi. Galatasay'ın düşünüldüğü gibi çok büyük sorunları yok ve üstesinden her başkan gelebilir. O yüzden de herkes heyecanla bu işlere giriyor. Heyecanı anlarım, hevesi o kadar anlayamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Zor dönemde başkanlık yapılması göz korkutmuyor ve bu zorluş süreç olmasına rağmen bu kadar aday var. Herkes Galatasaray için çalışmaktadır. Allah hepsine kolaylık versin. Listemizde birçok insan var. Şimdi 3-5 kişi çekip söylemeyim. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak" diye konuştu.

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşkanlık SeçimiYiğit şardan
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