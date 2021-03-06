Galatasaray şampiyonluk yolunda Sivasspor ile karşılaşacak

Süper ligte ger geeçn gün kızışan şampiyonluk yarışında Galatasaray zorlu Sivasspor karşılaşmasından üç puan çıkartarak yoluna devam etmek istiyor. Ankaragücü deplansmanında yaşanan üç puan kaybı ile moralleri bozulan takımda tecrübeli teknik direktör Fatih Terim takımını zorlu mücadeleye motive etmeye çalışıyor. Yapılan antrenmanlar oyuncularına moral aşılayan tecrübeli hoca Sivasspor maçından galibiyetle ayrıllacaklarından emin.

Kalan on üç haftayı da kayıpsız atlatmak isteyen sarı kırmızılı ekip her maça final havasında çıkacak. Bir maçı eksik Beşiktaş'ın önünde averajla lider olan Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi zorlu rakipleri bulunuyor. Geçen haftayı kayıpsız atalatan Beşiktaş ve Trabzonspor'da moraller yerinde.

İki takım süper ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçta Galatasaray 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Tecrübeli hoca Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 2 futbolcusundan yararlanamayack.

Ligin 28'inci maçında Ankaragücü ile karşılaşmıştı. Bu maçta kırmızı kart gören ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 1 maç oynamama cezası verdiği forvet Mustafa Muhammed, Sivasspor maçında formasını terletemeyecek.

Sakatlığı devam eden Emre Taşdemir de yarınki müsabakanın kadrosunda yer almıyor.

Cimbom'da 5 oyuncu sarı kart görmesi halinde bir daha ki karşılaşmada oynamama cezası alacak. Galatasaray'da Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı Sivasspor maçında sarı kart görmeleri halinde ceza alacaklar ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında formalarını sırtlarına geçiremeyecekler.

Defans hattını yaptığı transferle güçlendiren Galatasaray bu sezon ligin en az gol yiyen takımı oldu. Başarılı savunma ile sarı kırmızılı ekip göz dolduruyor.

Evinde oynadığı maçlarda rakip takımlara adeta etten duvar ören sarı kırmızılı ekip on maçlık yenilmezlik serisini devam ettirip altın değerinde üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Galatasaray Sşvasspor maçının canlı anlatımı, maç sonrası açıklamaları ve maçın özeti haber sitemizde yer alacak. Galatasaraylı taraftarlarda bu maçı heyacan içerisinde beklemeye başladı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte heyacan en zirve noktaya ulaşmış olacak.