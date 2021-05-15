Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi

42.hafta da şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Galatasaray 1-0 geriye düştü. Bu gol ise Adem Büyük’ den geldi. Arenada oynana maç da tansiyonlar yükseldi. Heyecanlar artması ile rekabet hırs kazandı. İlk yarı sonucu Adem Büyük sayesinde 1-0 bitti. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar ilk yarı gol bulamaması ardından ikinci yarıya hızlı başladı.
Süper Lig 2020-21 sezonunda Adem Büyük Malatyaspor forması ile 17.golünü eski takımı Galataray’a karşı attı. Başarılı bir sezon geçiren golcü 3 asist ile de gollerde katkısını gösterdi.
Son Güncelleme: 15.05.2021 23:13