Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi

42.hafta da şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Galatasaray 1-0 geriye düştü. Bu gol ise Adem Büyük’ den geldi. Arenada oynana maç da tansiyonlar yükseldi. Heyecanlar artması ile rekabet hırs kazandı. İlk yarı sonucu Adem Büyük sayesinde 1-0 bitti. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar ilk yarı gol bulamaması ardından ikinci yarıya hızlı başladı.

Oynadığıile alkış toplayan Galatasaray şampiyonluk yolunda ilk yarı gol bulamadı. Galatasaray, Malatyaspor kalesine ilk yarı 14 şut çekmesi halinde sadece kalecinin kurtardığı şut sayısı 1’dir. Bunun yanı sıra Yeni Malatyaspor ise Galatasaray kalesine tek gelişinde gol buldu. Malatyaspor sezon boyunca istikrarını bu önemli maçda da devam ettirdi.

Süper Lig 2020-21 sezonunda Adem Büyük Malatyaspor forması ile 17.golünü eski takımı Galataray’a karşı attı. Başarılı bir sezon geçiren golcü 3 asist ile de gollerde katkısını gösterdi.