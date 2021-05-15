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Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi

Lig’in son maçında Galatasaray – Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk gol Malatya’dan geldi. Eski takımı olan Galatasaray’a gol Adem Büyük ’den geldi. Geçen sene Galatasaray’da forma giyme şansı bulan Büyük şampiyonluk maçında golsüz geçmedi. Konu hakkında detaylar haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:13
Galatasaray Şampiyonluk Maçında İlk gol Adem Büyük' den Geldi
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42.hafta da şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Galatasaray 1-0 geriye düştü. Bu gol ise Adem Büyük’ den geldi. Arenada oynana maç da tansiyonlar yükseldi. Heyecanlar artması ile rekabet hırs kazandı. İlk yarı sonucu Adem Büyük sayesinde 1-0 bitti. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar ilk yarı gol bulamaması ardından ikinci yarıya hızlı başladı.

Oynadığı futbol ile alkış toplayan Galatasaray şampiyonluk yolunda ilk yarı gol bulamadı. Galatasaray, Malatyaspor kalesine ilk yarı 14 şut çekmesi halinde sadece kalecinin kurtardığı şut sayısı 1’dir. Bunun yanı sıra Yeni Malatyaspor ise Galatasaray kalesine tek gelişinde gol buldu. Malatyaspor sezon boyunca istikrarını bu önemli maçda da devam ettirdi.

Süper Lig 2020-21 sezonunda Adem Büyük Malatyaspor forması ile 17.golünü eski takımı Galataray’a karşı attı. Başarılı bir sezon geçiren golcü 3 asist ile de gollerde katkısını gösterdi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:13
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FutbolGolForma
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