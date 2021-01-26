Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin'i gündemine aldı
Galatasaray’ın transfer gündeminde olan DeAndre Yedlin gündem oldu. Sarı kırmızılı taraftar Yedlin hakkında araştırmaya yapmaya başladı.
26 Ocak 2021 Salı 14:26
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MLS liginde forma giyen DeAndre Yelin 27 yaşındadır. Sağ bek bölgesinde forma giyen oyuncu daha önce Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Sunderland ve Newcastle gibi takımlarda forma giydi. Amerikalı yıldız oyuncu ABD milli takımında da 62 kez yer aldı.
27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 20 maçta yer alırken bu maçlarda 1 asist yatı.
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