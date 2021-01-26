Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin'i gündemine aldı

MLS liginde forma giyen DeAndre Yelin 27 yaşındadır. Sağ bek bölgesinde forma giyen oyuncu daha önce Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Sunderland ve Newcastle gibi takımlarda forma giydi. Amerikalı yıldız oyuncu ABD milli takımında da 62 kez yer aldı.

27 yaşındaki oyuncu geçen sezon 20 maçta yer alırken bu maçlarda 1 asist yatı.