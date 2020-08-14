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Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzattı!

Yeni sezon hazırlıklarında takımda tutacağı oyuncuları açıklayan Galatasaray Ryan Donk ile anlaşarak sözleşmesini uzattığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Don'un takımda kalmasından ne kadar memnun olduklarını açıkladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 19:35
Galatasaray Ryan Donk'un sözleşmesini uzattı!
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Yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden Galatasaray Ryan Don’un sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Kulübün KAP’a yaptığı açıklamada ‘Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.’ Denildi.

Gelecek sezonda takımda olacağı kesinleşen Ryan Donk, ‘Yeni sezonda ben burada’ açıklamasını yaptı.

Galatasaray’dan resmi açıklama


Ryan Donk’un duyurulması ile ilgili ilk açıklama Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz’den geldi. Cengiz, ‘Ne mutluyuz ki Donk bizimle devam ediyor. Donk'u çok seviyoruz. 3 sezondur joker gibi. Savaşçı karakteri ile takımın kilit oyuncularından, her görevi kabul etti ve bizi yarı yolda bırakmadı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yüzde 15 indirim talebimizi ilk imzalayan oyuncularımızdan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan teklifi kabul etti. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten bağlı olduğunu bize gösterdi. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda önderlik gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisini transfer etmedik, sadece yuvada kalması için ikna ettik.’ Dedi.

İkinci açıklama ise Galatasaray kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan geldi. Albayrak, ‘Donk beni hiç üzmeyen oyunculardan birisi. Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak görüyorum. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Bu anlaşmanın hem Donk'a hem de Galatasaray kulbüne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Donk'a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum.’ Açıklaması ile oyuncunun takımda kalmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

‘Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum’

Transferinin KAP’a bildirilmesi sonrasında kamera karşısına geçen tecrübeli oyuncu Ryan Donk takımda kaldığı için ne kadar mutlu olduğunu vurguladı. Devam eden açıklamasında ‘Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon da takım arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, başkanımız ve kulüp çalışanları ile birlikte bir olacağım için çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlıklı olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 14.08.2020 19:35
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