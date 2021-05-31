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Galatasaray Rumen orta sahanın peşine düştü

Galatasaray’da kimin başkan olacağı belirsizliğini korurken diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim Rumen orta saha oyuncusu Stanciu’nun peşine düştü.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:08
Galatasaray Rumen orta sahanın peşine düştü
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Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da 10 numara bölgesine kaliteli ayaklar arıyor. Belhanda’nın ayrılması ile beraber o bölgede oluşan boşluk doldurulmaya çalışılıyor. Fatih Terim’in transfer listesinde yer alan ofansif orta saha oyuncu adaylarından birisinin de Rumen orta saha Nicolae Stanciu olduğu öğrenildi. Yunan oyuncu Fortounis ile de görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim her iki oyuncu için de aynı anda mesai harcıyor.

Çekya Ligi’nin şampiyonu Slavia Prag takımında forma giyen 28 yaşındaki orta sahanın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Stanciu, Çekya ekibi ile oynadığı 16 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. 28 yaşındaki oyuncu 44 kez Romanya Milli Takımı’nın formasını terletti.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayNicolae StanciuTransferFatih Terim
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