Galatasaray Rumen orta sahanın peşine düştü

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren’da 10 numara bölgesine kaliteli ayaklar arıyor. Belhanda’nın ayrılması ile beraber o bölgede oluşan boşluk doldurulmaya çalışılıyor.’inlistesinde yer alan ofansif orta saha oyuncu adaylarından birisinin de Rumen orta sahaolduğu öğrenildi. Yunan oyuncu Fortounis ile de görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim her iki oyuncu için de aynı anda mesai harcıyor.

Çekya Ligi’nin şampiyonu Slavia Prag takımında forma giyen 28 yaşındaki orta sahanın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Stanciu, Çekya ekibi ile oynadığı 16 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. 28 yaşındaki oyuncu 44 kez Romanya Milli Takımı’nın formasını terletti.