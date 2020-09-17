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Galatasaray, Roma'nın Marcao için yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi reddetti!

Galatasaray stoper oyuncusu Marcao dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalyan devi Roma Galatasaraylı Marcao için 12 Milyon Euro'luk teklif yaptı. Fatih Terim Marcao'yu kadrosunda tutmak isterken yönetim 12 milyon Euro'yu az bularak reddetti.

17 Eylül 2020 Perşembe 23:59
Galatasaray, Roma'nın Marcao için yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi reddetti!
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Galatasaray yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olsa da yöneticiler ve teknik adam Fatih Terim nokta transfer yaptıklarını belirtti. Galatasaray transfer yapmamasına karşın bazı oyunculara ciddi teklifler alıyor.


Son yapılan açıklamalara göre İtalyan devi Roma Galatasaraylı stoper Marcao için 12 milyon Euro teklif etti. Yapılan teklifi Fatih Terim’in isteği ile Galatasaray yönetimi reddetti.

Galatasaray teklifi az buldu

Yapılan teklifi az bulan Galatasaray 1. Sınıf kaliteli stoper arayan İtalyan Roma takımını reddetti.

Roma vazgeçmedi

Roma oyuncu ile ilgilenmeye devam ettiğini aktarırken transfer sezonunun sonuna az bir süre kaldı. Roma’nın Marcao için yaptığı 12 Milyon Euro’luk teklifi arttırması halinde transferin gerçekleşmesi mümkün.

Galatasaray 16 milyon Euro istiyor

Galatasaray’ın ise Marcao için 16 milyon Euro gibi bir rakam istediği belirtildi. Oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen Fatih Terim Marcao’dan ancak 16 Milyon Euro karşılığında vazgeçebilir açıklaması aktarıldı.



Son Güncelleme: 17.09.2020 23:59
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GalatasarayMarcaoRoma
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