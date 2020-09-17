Galatasaray, Roma'nın Marcao için yaptığı 12 milyon Euro'luk teklifi reddetti!

Galatasaray yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olsa da yöneticiler ve teknik adam Fatih Terim nokta transfer yaptıklarını belirtti. Galatasaray transfer yapmamasına karşın bazı oyunculara ciddi teklifler alıyor.

Galatasaray teklifi az buldu

Son yapılan açıklamalara göre İtalyan deviGalatasaraylı stoperiçin 12 milyon Euro teklif etti. Yapılan teklifi Fatih Terim’in isteği ile Galatasaray yönetimi reddetti.

Yapılan teklifi az bulan Galatasaray 1. Sınıf kaliteli stoper arayan İtalyan Roma takımını reddetti.

Roma vazgeçmedi

Roma oyuncu ile ilgilenmeye devam ettiğini aktarırken transfer sezonunun sonuna az bir süre kaldı. Roma’nın Marcao için yaptığı 12 Milyon Euro’luk teklifi arttırması halinde transferin gerçekleşmesi mümkün.

Galatasaray 16 milyon Euro istiyor

Galatasaray’ın ise Marcao için 16 milyon Euro gibi bir rakam istediği belirtildi. Oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen Fatih Terim Marcao’dan ancak 16 Milyon Euro karşılığında vazgeçebilir açıklaması aktarıldı.