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Galatasaray, Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklama yaptı

Fraport FAV Antalyaspor karşılaşmasında oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak çıkan Radamel Falcao'nun durumu hakkında Galatasaray kulübünden açıklama geldi.

03 Ocak 2021 Pazar 21:48
Galatasaray, Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklama yaptı
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Galatasaray, hafta içi Salı günü karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, Radamel Falcao’nun sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Etebo ve Feghouli'nin tedavilerine devam edildi."

Fraport TAV Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna dahil olan Falcao, 77. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:48
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRadamelFalcaoSakat
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