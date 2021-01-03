Galatasaray, Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklama yaptı

Galatasaray, hafta içi Salı günü karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, Radamel Falcao’nun sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Babel, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Etebo ve Feghouli'nin tedavilerine devam edildi."
Fraport TAV Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna dahil olan Falcao, 77. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Son Güncelleme: 03.01.2021 21:48