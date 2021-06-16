Galatasaray, Portekizli orta sahanın peşinde

Gelecek sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek Galatasaray, başkanlık seçiminin ve teknik direktörün belirsizliğinin gölgesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha bölgesinde oluşan boşluğa takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Benfica’nın Portekizli orta saha oyuncusu Chiquinho’yu radarına aldı. Portekizli için kulübü Benfica, 15 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray ise 25 yaşındaki oyuncu için Benfica’ya satın alma opsiyonu bulunan kiralama teklifi yaptı.

Bu sezon Lizbon ekibinde gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Chiquinho ile Rusya’dan Dinamo Moskova’nın ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Benfica ile Portekiz Ligi’nde 18 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.