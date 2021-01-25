Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da orta sahaya takviyeler için isimler belirlenmeye devam ediyor. Fatih Terim ve Yönetim ağırlıklı olarak Türk oyunculara yönelirken Orkun Kökçü ismi gündeme geldi.

Jean Michael Seri transferini tamamlamak için uğraşan Galatasaray’da transferin gerçekleşmeyeceği durumlarda altenatif isimler belirlenmeye başladı. Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği isimler Suat Serdar ve Kerem Demirbay olurken iki oyuncuyla iletişime geçen Galatasaray oyunculardan olumlu yanıt alamadı.

Feyenoord’ta forma giyen Orkun Kökçü için temas kuran Galatasaray beklemeye geçerken Kökçü için Galatasaray ‘sürekli forma şansı giyilebilecek bir ortam ve Euro 2020 için tecrübe’ denildiği açıklandı.

Orkun Kökçü’nün Galatasaray’a sıcak baktığı açıklanırken Feyenoord’un ne cevap vereceği merak ediliyor. Genç oyuncu bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.