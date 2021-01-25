İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!

Genç ve milli oyunculara yönelmek isteyen Galatasaray Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ile iletişim kurdu. Oyuncudan olumlu yanıt alan Galatasaray transferi sonlandırmak için harekete geçti.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:59
Galatasaray Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor!
Takip Et:

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da orta sahaya takviyeler için isimler belirlenmeye devam ediyor. Fatih Terim ve Yönetim ağırlıklı olarak Türk oyunculara yönelirken Orkun Kökçü ismi gündeme geldi.

Jean Michael Seri transferini tamamlamak için uğraşan Galatasaray’da transferin gerçekleşmeyeceği durumlarda altenatif isimler belirlenmeye başladı. Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği isimler Suat Serdar ve Kerem Demirbay olurken iki oyuncuyla iletişime geçen Galatasaray oyunculardan olumlu yanıt alamadı.

Feyenoord’ta forma giyen Orkun Kökçü için temas kuran Galatasaray beklemeye geçerken Kökçü için Galatasaray ‘sürekli forma şansı giyilebilecek bir ortam ve Euro 2020 için tecrübe’ denildiği açıklandı.

Orkun Kökçü’nün Galatasaray’a sıcak baktığı açıklanırken Feyenoord’un ne cevap vereceği merak ediliyor. Genç oyuncu bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFeyenoordOrkun KökçüTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor son dakikada bulduğu golle puanı kaptı
Hatayspor son dakikada bulduğu golle puanı kaptı
Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak ilk yarıyı lider bitirdi!
Beşiktaş, Göztepe karşısında kazanarak ilk yarıyı lider bitirdi!
Fenerbahçe'ye stoperde 2 aday!
Fenerbahçe'ye stoperde 2 aday!
Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
Fenerbahçe Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
Yeni Malatyaspor maçında takım arkadaşlarına sinirlenen Arda Turan yeri yumrukladı
Yeni Malatyaspor maçında takım arkadaşlarına sinirlenen Arda Turan yeri yumrukladı
Karagümrük, Denizlispor deplasmanında kazandı: 1-2
Karagümrük, Denizlispor deplasmanında kazandı: 1-2

Popüler Haberler

Martha Vineyard 21 gün detoksu ile 21 günde 10 kilo
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ocak 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Fenerbahçe Mesut Özil tanıtım videoları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
KOSGEB’den hibe desteği alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Genç girişimci iş yeri açma hibe kredi başvuruları nasıl yapılır?
EYT çıkarsa kimler emekli olur? 2021
Ev hanımlarına mikro kredi imkanı sağlayan kurumlar ve bankalar hangileri?
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Çukur Kulkan Erdenet karakteriyle Mert Yazıcıoğlu Kimdir?
Beyaz Futbol ROK neden yok? Rasim Ozan Kütahyalı kovuldu mu?
Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi ertelemeli kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Vakıfbank online 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranı
Nisan ayında kreş ödemeleri yapılacak mı? MEB açıkladı!
İBB İstanbulkart tam ve öğrenci bilet fiyatları ne kadar oldu?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Olağan Şüpheliler dizisi konusu ve oyuncuları
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Ocak 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.