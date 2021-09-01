Galatasaray Okay Yokuşlu transferinde sona yaklaştı

Orta sahada defansif gücü arttırmak için net bir 6 numara arayışında olan Galatasaray Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için harekete geçti. Fatih Terim’in daha öncede çok beğendiğini söylediği Okay için sarı kırmızılı yönetim İspanyol ekibiyle masaya oturdu.

Okay için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İspanyol ekibi bu teklife sıcak yaklaşırken, transferin kısa sürede biteceği söyleniyor. Öte yandan Okay’ında Fatih Terim’le çalışmak istediği ve Galatasaray’a gelmek istediği biliniyor.

Okay’ın transfer edilmesi durumunda bu yıl uygulanan yerli sınırında da Galatasaray’ın eli rahatlayacak. Halihazırda 6 numara için sadece Taylan Antalyalı Galatasaray’ın elinde bulunuyor. Okay’ın gelmesi halinde bu mevki için iki yerli isimle kapatılacak.