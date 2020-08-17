Galatasaray, Nigel Robertha transferini bitirmekte kararlı! Sözleşme için hazırlıklar başladı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp yönetiminin Levski Sofia transferini bitirmesine ramak kaldı. 22 yaşındaki Nigel Robertha ile imza atılması için girişimler devam ediyor.

Galatasaray ile sözleşme hazırlığı yapılıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, transferde ismi gündemde olan Nigel Robertha’ya ilgisini sürdürüyor. Bulgar basınında yer alan haberlere göre Yunan kulübü AEK’in de Robertha transferi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

AEK’in Robertha’nın serbest kalmasıyla oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Bu yaz takımdan ayrılabileceği öne sürülen futbolcunun sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle masaya oturacağı aktarılıyor.