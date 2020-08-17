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Galatasaray, Nigel Robertha transferini bitirmekte kararlı! Sözleşme için hazırlıklar başladı

Galatasaray, pek çok takımın hedefindeki Nigel Robertha transferini bitirmekte kararlı. Yetenekli oyuncuyla sözleşme için hazırlıklar başladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:04
Galatasaray, Nigel Robertha transferini bitirmekte kararlı! Sözleşme için hazırlıklar başladı
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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp yönetiminin Levski Sofia transferini bitirmesine ramak kaldı. 22 yaşındaki Nigel Robertha ile imza atılması için girişimler devam ediyor.


Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, transferde ismi gündemde olan Nigel Robertha’ya ilgisini sürdürüyor. Bulgar basınında yer alan haberlere göre Yunan kulübü AEK’in de Robertha transferi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray ile sözleşme hazırlığı yapılıyor

AEK’in Robertha’nın serbest kalmasıyla oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Bu yaz takımdan ayrılabileceği öne sürülen futbolcunun sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle masaya oturacağı aktarılıyor. 



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:04
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayNigel Robertha
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