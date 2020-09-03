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Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Galatasaray’ın rakibi Neftçi Bakü oldu. Avrupa Liginde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz 17 Eylül Azerbaycan temsilcisiyle karşılaşacak. Sarı kırmızı taraftarlar maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 22:45
Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü oldu. 17 Eylül’de gerçekleşecek olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Galatasaray ve Azerbaycan temsilcisinin karşı karşıya geleceği maç Azerbaycan'da oynanacak. Neftçi Bakü kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray maçını beklediklerini duyurmuştu. 

Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman?


17 Eylül’de karşılaşacak olan iki takım arasındaki karşılaşmanın galibi Renova- Hajduk Slit maçının kazananıyla karşılaşacak.

Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi 3. Ön eleme karşılaşması Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Maçın saati ise henüz açıklanmadı.



Son Güncelleme: 03.09.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayNeftçi BaküUEFA
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