Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü oldu. 17 Eylül’de gerçekleşecek olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Galatasaray ve Azerbaycan temsilcisinin karşı karşıya geleceği maç Azerbaycan'da oynanacak. Neftçi Bakü kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray maçını beklediklerini duyurmuştu.

Galatasaray Neftçi Bakü maçı ne zaman?

Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda?

17 Eylül’de karşılaşacak olan iki takım arasındaki karşılaşmanın galibi Renova- Hajduk Slit maçının kazananıyla karşılaşacak.

Avrupa Ligi 3. Ön eleme karşılaşması Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Maçın saati ise henüz açıklanmadı.