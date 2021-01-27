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Galatasaray, Mostafa Muhammed transferini bitirdi

Galatasaray Mostafa Muhammed transferinde sona geldi. Sarı kırmızı ekip Zamalek ile anlaşmaya varırken golcü oyuncunun hafta içi İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:26
Galatasaray, Mostafa Muhammed transferini bitirdi
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Devre arasında kadrosuna Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nun katan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği Mostafa Muhammed transferinde de sona geldi. Sarı kırmızılı ekip Zamalek kulübüyle uzun süren pazarlığın ardından golcü oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır basını da transferin bittiği iddialarını doğrularken, Muhammed’in hafta içerisinde İstanbul’a geleceği ifade edildi. Öte yandan Mostafa Muhammed, Zamalek takımının Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:26
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ZamalekGalatasaray
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