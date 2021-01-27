Galatasaray, Mostafa Muhammed transferini bitirdi

Devre arasında kadrosuna Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nun katan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği Mostafa Muhammed transferinde de sona geldi. Sarı kırmızılı ekipkulübüyle uzun süren pazarlığın ardından golcü oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır basını da transferin bittiği iddialarını doğrularken, Muhammed’in hafta içerisinde İstanbul’a geleceği ifade edildi. Öte yandan Mostafa Muhammed, Zamalek takımının Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.