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Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde peşinat krizine takıldı

Teknik direktör Fatih Terim’in transfer edilmesini istediği Mostafa Muhammed transferinde sorun çıktı. Oyuncunun kulübüne verilecek peşinat konusunda kaynak arayışı başladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:14
Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde peşinat krizine takıldı
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Devre arası transferine hız veren Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in alınmasını istediği Mostafa Muhammed için görüşmelere başlamıştı.

Mısır kulübü Zamalek, oyuncunun transferi konusunda 5 milyon dolar karşılığında anlaşmayı kabul etmiş ancak bu ücretin 1 milyon dolarını peşin olarak istedi. Mısır temsilcisi tarafından istenen peşinat krize yol açtı. Nakit akışında sorun yaşayan sarı kırmızılılar Zamalek’in peşinat isteğini kabul etmedi. Görüşmeler bu noktada tıkandı. Oyuncunun Galatasaray’a transfer olmak istediğini belirtmesi üzerine Galatasaray’ın peşinat vermemek adına taktik yaptığı da söylenen iddialar arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 23.01.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
ZamalekGalatasaray
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