Galatasaray, Mostafa Muhammed transferinde peşinat krizine takıldı

Devre arası transferine hız veren’da Teknik Direktör Fatih Terim’in alınmasını istediği Mostafa Muhammed için görüşmelere başlamıştı.

Mısır kulübü Zamalek, oyuncunun transferi konusunda 5 milyon dolar karşılığında anlaşmayı kabul etmiş ancak bu ücretin 1 milyon dolarını peşin olarak istedi. Mısır temsilcisi tarafından istenen peşinat krize yol açtı. Nakit akışında sorun yaşayan sarı kırmızılılar Zamalek’in peşinat isteğini kabul etmedi. Görüşmeler bu noktada tıkandı. Oyuncunun Galatasaray’a transfer olmak istediğini belirtmesi üzerine Galatasaray’ın peşinat vermemek adına taktik yaptığı da söylenen iddialar arasında yer alıyor.