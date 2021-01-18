Galatasaray Mostafa Mohammed'i bekliyor!

Galatasaray’ın ara transfer döneminde peşinde olduğu Mostafa Mohammed transferi konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başta yönetim olmak üzere taraftarın beklediği Mohammed için teklif yapıldı.

Zamalek 6 milyonda ısrarcı

Zamalek’te forma giyen Mostafa Mohammed için 1.5 yıllık kirala teklifi yapan Galatasaray transfer için 1.5 milyon Euro teklif etti. Satın alma opsiyonlu olarak takıma katılması istenen Mısırlı golcü için 4 milyon Euro teklifi yapıldı.

Zamalek kulübü geçtiğimiz dönemlerde Fransa ekibi St. Etienne’den 6 milyon Euro istemiş ve transfer görüşmeleri son bulmuştu.

Galatasaray’dan da 6 milyon Euro teklif eden Zamalek için sarı – kırmızılı ekibin yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak ediliyor.