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Galatasaray Mostafa Mohammed'i bekliyor!

Galatasaray'ın peşinde olduğu Mostafa Mohammed için resmi teklif yapıldı. Transferin sonuçlanması için Zamalek'ten yanıt bekleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:01
Galatasaray Mostafa Mohammed'i bekliyor!
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Galatasaray’ın ara transfer döneminde peşinde olduğu Mostafa Mohammed transferi konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başta yönetim olmak üzere taraftarın beklediği Mohammed için teklif yapıldı.

Zamalek’te forma giyen Mostafa Mohammed için 1.5 yıllık kirala teklifi yapan Galatasaray transfer için 1.5 milyon Euro teklif etti. Satın alma opsiyonlu olarak takıma katılması istenen Mısırlı golcü için 4 milyon Euro teklifi yapıldı.

Zamalek 6 milyonda ısrarcı

Zamalek kulübü geçtiğimiz dönemlerde Fransa ekibi St. Etienne’den 6 milyon Euro istemiş ve  transfer görüşmeleri son bulmuştu.

Galatasaray’dan da 6 milyon Euro teklif eden Zamalek için sarı – kırmızılı ekibin yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
ZalamekGalatasarayMostafa MohammedTransferBekleyiş
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