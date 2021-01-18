Galatasaray Mostafa Mohammed'i bekliyor!

Galatasaray’ın ara transfer döneminde peşinde olduğu Mostafa Mohammed transferi konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başta yönetim olmak üzere taraftarın beklediği Mohammed için teklif yapıldı.
Zamalek 6 milyonda ısrarcı
Zamalek kulübü geçtiğimiz dönemlerde Fransa ekibi St. Etienne’den 6 milyon Euro istemiş ve transfer görüşmeleri son bulmuştu.
Galatasaray’dan da 6 milyon Euro teklif eden Zamalek için sarı – kırmızılı ekibin yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
Son Güncelleme: 18.01.2021 01:01